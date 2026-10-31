Αδελφοκτονία στη Μάνη: 53χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τον αδελφό του για κτηματικές διαφορές

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Μάνη, καθώς σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2026, το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον 57χρονο αδελφό του. Το φονικό συνέβη στο Ελαιοχώρι Οιτύλου, μπροστά στην αδελφή τους, με αφορμή χρόνιες κτηματικές διαφορές. Ο δράστης, μετά την πράξη του, αρχικά διέφυγε, αλλά αργότερα παραδόθηκε στις αρχές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σε μια τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης. Τα δύο αδέλφια βρίσκονταν σε διπλανά χωράφια, απασχολούμενοι με το μάζεμα της ελιάς, όταν ξέσπασε διαφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία ενός χωραφιού. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οδηγώντας στον μοιραίο διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 53χρονος δράστης έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε τον αδελφό του τουλάχιστον τρεις φορές. Οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι και μία στο στήθος, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Χρόνιες κτηματικές διαφορές

Η αφορμή για αυτή την άγρια δολοφονία φέρεται να ήταν μια μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των δύο αδελφών για κτηματικές διαφορες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαφωνία για τα χωράφια ήταν χρόνια και είχε οδηγήσει σε έντονες προστριβές. Μάλιστα, το θύμα είχε προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του αδελφού του, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της διένεξης.

Η διαφωνία για το σε ποιον ανήκει το χωράφι, ενώ βρίσκονταν και οι δύο στην περιοχή για την ελαιοσυγκομιδή, ήταν η σπίθα που πυροδότησε την τραγική κατάληξη. Η ένταση που συσσωρευόταν επί χρόνια εκτονώθηκε με τον πιο βίαιο τρόπο, μπροστά στα μάτια της αδελφής τους.

Η απόπειρα κατά της αδελφής και η παράδοση του δράστη

Μετά τους πυροβολισμούς που στέρησαν τη ζωή στον 57χρονο, ο δράστης φέρεται να έστρεψε το όπλο και προς την αδελφή τους, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό. Εκείνη, προκειμένου να γλιτώσει, κρύφτηκε πίσω από πέτρες. Ο 53χρονος αστόχησε και στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια, εγκαταλείποντας τον τόπο του εγκλήματος.

Ωστόσο, ύστερα από αρκετές ώρες, ο 53χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης και παραδόθηκε στις αρχές. Εκεί συνελήφθη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναζήτηση του όπλου του εγκλήματος

Παρά την παράδοση του δράστη, το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από τις αρχές. Σύμφωνα με την μαρτυρία ενός αυτόπτη, ο οποίος συνάντησε τον 53χρονο μετά το περιστατικό, ο δράστης εθεάθη να ανοίγει το παράθυρο του οχήματός του, ενώ κατευθυνόταν προς την Αρεόπολη, και να πετάει κάτι σε έναν γκρεμό της περιοχής.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, που διενεργούν την προανάκριση, χτενίζουν την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αντικείμενο. Εικάζεται ότι πρόκειται για το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, το οποίο φέρεται να κατείχε χωρίς την απαραίτητη άδεια. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki