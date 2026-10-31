Η Μαρία Σάκκαρη κλείνει τη σεζόν του 2026 στο Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια θα συμμετάσχει στο τουρνουά WTA 250, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου στα σκληρά γήπεδα του Victoria Park. Η Σάκκαρη αναζητά βαθμούς στο τελευταίο της τουρνουά για την τρέχουσα σεζόν, με το βλέμμα στις θέσεις των ισχυρών ενόψει του Australian Open.

Η απόφαση για το Χονγκ Κονγκ και ο στόχος

Η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στη διοργάνωση του Χονγκ Κονγκ δεν αποτελούσε εξαρχής δεδομένη επιλογή στο πρόγραμμά της. Ωστόσο, ο πρόσφατος αποκλεισμός της από τον πρώτο γύρο στο Τόκιο την οδήγησε στην απόφαση να προσθέσει ακόμη ένα τουρνουά στο καλεντάρι της για το 2026.

Βασικός στόχος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας είναι να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς. Αυτό θα της επιτρέψει να διατηρηθεί στις θέσεις των ισχυρών ενόψει του Australian Open και να έχει καλύτερες προϋποθέσεις στην κλήρωση του πρώτου Grand Slam της επόμενης σεζόν.

Το τουρνουά και η πρώτη αντίπαλος

Το τουρνουά WTA 250 θα φιλοξενηθεί στα σκληρά γήπεδα του Victoria Park στο Χονγκ Κονγκ, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου. Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Νο4 του ταμπλό της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αρχίσει την προσπάθειά της απέναντι σε μία αθλήτρια που θα προέρχεται από τα προκριματικά. Η πρώτη της αντίπαλος θα γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.

Πιθανές αναμετρήσεις μέχρι τα προημιτελικά

Εφόσον η Μαρία Σάκκαρη καταφέρει να ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο στον αρχικό γύρο, στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αυστραλιανής αναμέτρησης. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί ανάμεσα στη Μάντισον Ίνγκλις και τη Μάγια Τζόιντ.

Στα προημιτελικά, η καλύτερη από τις πιθανές αντιπάλους της Σάκκαρη είναι η Τάλια Γκίμπσον, η οποία κατέχει το Νο5 του ταμπλό. Η Γκίμπσον είχε αποκλείσει την Ελληνίδα τενίστρια στον προημιτελικό της Σιγκαπούρης. Η Αυστραλή ξεκινά την πορεία της στο Χονγκ Κονγκ απέναντι στην Ολεξάντρα Ολινίκοβα, ενώ στο ίδιο τμήμα του ταμπλό βρίσκονται επίσης η Κέιτι Βόλινετς και ακόμη μία αθλήτρια από τα προκριματικά.

Η πορεία προς τα ημιτελικά και οι κορυφαίες του ταμπλό

Στα ημιτελικά της διοργάνωσης, η διαδρομή της Ελληνίδας τενίστριας μπορεί να διασταυρωθεί με εκείνη της Αλεξάντρα Εάλα, η οποία είναι το Νο2 της διοργάνωσης. Η Εάλα θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της στο τουρνουά την Αλίσια Παρκς.

Επικεφαλής του ταμπλό στο Χονγκ Κονγκ είναι η Σοράνα Κιρστέα, η οποία θα έχει ως πρώτη αντίπαλο τη Μαρία Τιμοφέεβα. Στο άλλο μισό του ταμπλό, εκείνο που δεν περιλαμβάνει τη Μαρία Σάκκαρη, βρίσκονται επίσης ονόματα όπως η Λέιλα Φερνάντες, η Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και η Κέιτι Μπούλτερ.

Άλλες σημαντικές συμμετοχές

Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχωρίζουν στη διοργάνωση του Χονγκ Κονγκ είναι και αυτή της Βίνους Γουίλιαμς. Η Αμερικανίδα τενίστρια θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο του τουρνουά απέναντι στη Μέρι Στοϊάνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko