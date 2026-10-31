Μάνη: 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του έπειτα από διαπληκτισμό

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026 στην Ανατολική Μάνη, όταν ένας 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του. Το αιματηρό περιστατικό συνέβη έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ανδρών, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία για χωράφια. Ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το φονικό.

Το αιματηρό περιστατικό στην Ανατολική Μάνη

Σε φονικό κατέληξε ένας καβγάς που σημειώθηκε σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τον 57χρονο αδελφό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο διαπληκτισμός μεταξύ των δύο αδελφών προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης. Τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν πως η διαφωνία που οδήγησε στο τραγικό συμβάν αφορούσε χωράφια, πυροδοτώντας την ένταση που κορυφώθηκε με τους πυροβολισμούς.

Η μεταφορά του τραυματία και ο θάνατος

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από τους πυροβολισμούς, ο 57χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Εκεί, οι ιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 57χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας, υπέκυψε στα τραύματά του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Αυτοβούλως στην αστυνομία ο δράστης

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 53χρονος δράστης δεν προσπάθησε να διαφύγει. Αντιθέτως, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Η σύλληψη του 53χρονου πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, μετά την οικειοθελή του εμφάνιση στις αρχές.

Η δικογραφία και η προανάκριση

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορίες αυτές συνδέονται άμεσα με τον θανάσιμο τραυματισμό του αδελφού του και τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης. Οι αστυνομικοί του εν λόγω τμήματος διερευνούν επισταμένως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο διαπληκτισμός μεταξύ των δύο αδελφών οδήγησε στην τραγική θανατηφόρα επίθεση.

Σκοπός της προανάκρισης είναι η πλήρης διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες και να εξακριβωθούν τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Το φονικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ανατολική Μάνη έχει συγκλονίσει βαθιά την τοπική κοινωνία. Η είδηση της οικογενειακής τραγωδίας, στην οποία ένας αδελφός σκότωσε τον άλλον έπειτα από διαπληκτισμό, έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στους κατοίκους της περιοχής.

Η βίαιη κατάληξη μιας διαφωνίας για χωράφια, που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και στη σύλληψη ενός άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας, αποτελεί ένα γεγονός που έχει αφήσει άφωνους τους πολίτες της Ανατολικής Μάνης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit