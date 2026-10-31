Θεσσαλονίκη: 17χρονος ξυλοκόπησε 13χρονο μαθητή σε σχολείο – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει τη σχολική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 13χρονο μαθητή μέσα σε σχολικό χώρο. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαλείμματος το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, με αποτέλεσμα ο μικρότερος μαθητής να χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Για την υπόθεση έχει υποβληθεί καταγγελία, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη την επόμενη ημέρα. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά εντός του περιβάλλοντος ενός σχολείου της συμπρωτεύουσας.

Το περιστατικό βίας εντός σχολείου της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, όταν οι δύο ανήλικοι, ένας 17χρονος και ένας 13χρονος, βρίσκονταν εντός σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά, οι δύο μαθητές φέρεται να λογομάχησαν, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα και να οδηγεί σε σωματική αντιπαράθεση.

Ο 17χρονος φέρεται να χτύπησε τον 13χρονο μαθητή στο στήθος και στο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, προκλήθηκε επίσης ζημιά στα γυαλιά του μικρότερου μαθητή, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην περιγραφή της σωματικής βλάβης που υπέστη ο ανήλικος.

Η άμεση μεταφορά του μαθητή στο νοσοκομείο

Μετά το περιστατικό βίας εντός του σχολείου, ο πατέρας του 13χρονου μαθητή ενήργησε άμεσα, μεταφέροντας τον γιο του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του ανήλικου μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Ο 13χρονος μαθητής παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτική νοσηλεία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Η απόφαση για την παραμονή του στο νοσοκομείο υποδηλώνει την ανάγκη για στενή ιατρική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στην υγεία του από την επίθεση.

Η υποβολή καταγγελίας και η σύλληψη του 17χρονου

Αμέσως μετά το συμβάν και τη μεταφορά του 13χρονου στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Η καταγγελία αυτή ενεργοποίησε τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τις διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου που φέρεται να επιτέθηκε στον 13χρονο μαθητή. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά το περιστατικό, σηματοδοτώντας την έναρξη των νομικών διαδικασιών για την υπόθεση.

Ένα ακόμη κρούσμα βίας μεταξύ ανηλίκων

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα νέο κρούσμα βίας μεταξύ ανηλίκων, το οποίο σημειώθηκε αυτή τη φορά εντός σχολικού περιβάλλοντος. Η επίθεση του 17χρονου στον 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια διαλείμματος προστίθεται σε μία σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα.

Οι πληροφορίες περιγράφουν το γεγονός ως «ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων», υπογραμμίζοντας την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Η συγκεκριμένη επίθεση, με τη λογομαχία να οδηγεί σε σωματική βία και τραυματισμό, αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω προσοχή στα ζητήματα της ενδοσχολικής βίας και της ασφάλειας των μαθητών.

Με πληροφορίες από: Newsit