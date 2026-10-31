Πέντε συλλήψεις για σπείρα που παρίστανε λογιστές και τραπεζικούς υπαλλήλους σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα

Πέντε μέλη συμμορίας συνελήφθησαν από την αστυνομία, κατηγορούμενα για απάτες σε βάρος πολιτών στις περιοχές της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός, του οποίου τα στοιχεία παραμένουν άγνωστα. Η σπείρα φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης, προσποιούμενη τηλεφωνικά διάφορους επαγγελματίες.

Η μέθοδος δράσης της συμμορίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα μέλη της συμμορίας ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο για να εξαπατήσουν τα θύματά τους σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Η τακτική τους περιλάμβανε τηλεφωνικές επικοινωνίες όπου προσποιούνταν τους λογιστές ή τους τραπεζικούς υπαλλήλους.

Μέσω αυτής της προσποίησης, δημιουργούσαν φόβο στα θύματα, πείθοντάς τα ότι έπρεπε να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αποφύγουν δήθεν προβλήματα. Στη συνέχεια, έστελναν συνεργούς τους για να παραλάβουν από τα θύματα χρήματα και κοσμήματα.

Η πρώτη απάτη στην Καβάλα

Η πρώτη υπόθεση που εξετάζεται από τις αρχές καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, στην Καβάλα. Ένας άγνωστος τηλεφώνησε σε μια γυναίκα, συστηνόμενος ως λογιστής.

Της ανέφερε ότι ήταν απαραίτητο να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να αποφύγει ένα πρόστιμο από την εφορία. Με αυτό το πρόσχημα, κατάφερε να την πείσει να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά σε ένα προκαθορισμένο σημείο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο σπίτης της.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της συμμορίας προσέγγισαν το σημείο με αυτοκίνητο και παρέλαβαν τα αντικείμενα που είχε αφήσει η γυναίκα.

Απόπειρα απάτης και η αντίδραση συγγενικού προσώπου

Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να διαπράξουν μια νέα απάτη. Αυτή τη φορά, το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν ότι ο τηλεφωνικός συνομιλητής ήταν τραπεζικός υπάλληλος.

Ο άγνωστος κατάφερε να πείσει μια ηλικιωμένη γυναίκα να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή. Αυτά τα αντικείμενα επρόκειτο να παραδώσει σε μία γυναίκα που πήγε στο σπίτι της για να τα παραλάβει.

Ωστόμως, ένα συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης αντιλήφθηκε εγκαίρως τι συνέβαινε. Ως αποτέλεσμα, η γυναίκα που είχε μεταβεί για την παραλαβή τράπηκε σε φυγή, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την απάτη.

Οι συλλήψεις και η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση

Μετά τις καταγγελίες και τις έρευνες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα και μία γυναίκα. Τα δύο αυτά άτομα επέβαιναν στο αυτοκίνητο που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη απάτη.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες. Σε αυτή συμμετείχαν η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Καβάλας, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες Τούμπας και Καλαμαριάς από τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας τον αριθμό των πέντε συλληφθέντων μελών της συμμορίας.

Με πληροφορίες από: Newsit