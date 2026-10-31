Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και σύλληψη σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Η Αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές και μία σύλληψη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν αναρχικοί στο κέντρο της Αθήνας. Η κινητοποίηση, η οποία είχε ως αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από ένα τραγικό περιστατικό στους Αμπελόκηπους, επηρέασε και τη λειτουργία του μετρό στην περιοχή του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, η σύλληψη αφορούσε έναν άντρα για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών.

Αστυνομική κινητοποίηση στην καρδιά της πρωτεύουσας

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές ατόμων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και μία σύλληψη, στο πλαίσιο της πορείας που διοργανώθηκε από αναρχικούς. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι συγκεντρωμένοι διαδήλωσαν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

Η σύλληψη αφορούσε έναν άντρα, ο οποίος φέρεται να παραβίασε τον νόμο περί βεγγαλικών. Η συγκεκριμένη κατηγορία σχετίζεται με τη χρήση ή κατοχή πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, ειδικά σε δημόσιες συγκεντρώσεις, όπου η χρήση τους διέπεται από αυστηρούς κανόνες.

Ο λόγος της πορείας: Δύο χρόνια από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Η πορεία πραγματοποιήθηκε για να τιμηθεί η συμπλήρωση δύο ετών από ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε την περιοχή των Αμπελοκήπων. Πρόκειται για την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αρκαδίας, ένα συμβάν που άφησε πίσω του θύματα.

Από την έκρηξη εκείνη, έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης. Η κινητοποίηση των αναρχικών είχε ως στόχο να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του και να υπενθυμίσει το περιστατικό που συνέβη πριν από δύο χρόνια, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την κοινότητά τους.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό στο Σύνταγμα

Ως συνέπεια της πορείας και των μέτρων ασφαλείας που ελήφθησαν, ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» έκλεισε προσωρινά για το κοινό. Η εντολή για το κλείσιμο δόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης και η ασφάλεια των πολιτών.

Η διακοπή της λειτουργίας του σταθμού προκάλεσε αναπόφευκτα κάποιες αναστάτωση στους επιβάτες που χρησιμοποιούν το μετρό στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο σταθμός επαναλειτούργησε κανονικά, αποκαθιστώντας την ομαλή ροή των δρομολογίων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Το χρονικό του τραγικού περιστατικού στην οδό Αρκαδίας

Το γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τη σημερινή πορεία, η έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, συνέβη πριν από δύο ακριβώς χρόνια. Το περιστατικό αυτό είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο του Κυριάκου Ξυμητήρη, ενός προσώπου που ανήκε στον αναρχικό χώρο.

Η μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, αποτελούν τον πυρήνα της σημερινής διαδήλωσης. Οι αναρχικοί συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την επέτειο αυτή, αναδεικνύοντας τις πτυχές του συμβάντος που τους απασχολούν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos