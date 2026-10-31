Η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς «πρασινίζει» τα αποδυτήρια της για τη μείωση του άγχους

Η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς, μια ομάδα με έδρα το Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας, προχώρησε σε μια πρωτοποριακή κίνηση αναμορφώνοντας τα αποδυτήρια της έδρας της. Στο πλαίσιο ενός ασυνήθιστου πειράματος, τοποθετήθηκαν περισσότερα από 60 φυτά εσωτερικού χώρου, με βασικό στόχο τη μείωση του άγχους των ποδοσφαιριστών πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των καινοτόμων δράσεων της ομάδας στον τομέα της βιωσιμότητας.

Η πρωτοβουλία για τη μείωση του άγχους

Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας του συλλόγου με το «Plants & Flowers Foundation Holland». Η χρονική στιγμή της δράσης δεν ήταν τυχαία, καθώς συνέπεσε με την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για το Στρες, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχολογικής ευεξίας στον αθλητισμό.

Η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς φιλοδοξεί να αναδείξει κατά πόσο η παρουσία της φύσης σε κλειστούς χώρους, όπου επικρατεί έντονη ψυχολογική πίεση, μπορεί να έχει μια ηρεμιστική επίδραση στους αθλητές. Η δράση θα παρουσιαστεί επίσημα πριν από την αναμέτρηση της Φόρεστ Γκριν με τη Χάρογκεϊτ Τάουν, στο πλαίσιο της National League.

Τα ευρήματα της πανεθνικής έρευνας

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομάδας βασίζεται σε μία πανεθνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του «Plants & Flowers Foundation Holland». Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 26% των ερωτηθέντων, συμπεριέλαβε την παρακολούθηση ή τη συμμετοχή σε έναν κρίσιμο αθλητικό αγώνα στις καταστάσεις που προκαλούν έντονο άγχος.

Στην κορυφή της λίστας των καταστάσεων που προκαλούν άγχος βρέθηκαν οι συνεντεύξεις για εργασία, με ποσοστό 52%. Ακολούθησαν οι δύσκολες συζητήσεις με 50% και οι δημόσιες ομιλίες ή παρουσιάσεις με 42%. Παράλληλα, ένα αξιοσημείωτο 30% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η παρουσία ζωντανών φυτών εσωτερικού χώρου συμβάλλει αισθητά στη μείωση του άγχους τους, γεγονός που ενισχύει την επιλογή της Φόρεστ Γκριν Ρόβερς.

Η «πιο πράσινη ομάδα» στον κόσμο

Η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς δεν είναι η πρώτη φορά που τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας με τις πρωτοβουλίες της. Έχει αναγνωριστεί τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και από την FIFA ως η «πιο πράσινη ομάδα» στον κόσμο, χάρη στη διαρκή δέσμευσή της για βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

Ο σύλλογος, με έδρα το Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας, έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια μια σειρά από περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή του λειτουργία και φιλοσοφία. Αυτή η προσέγγιση έχει καταστήσει την ομάδα παράδειγμα προς μίμηση για άλλους αθλητικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις της Φόρεστ Γκριν

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που έχει υιοθετήσει η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς περιλαμβάνονται η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ για την παραγωγή ενέργειας, σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και συστημάτων ανακύκλωσης νερού. Επιπλέον, χρησιμοποιεί ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μηχάνημα για τη συντήρηση του αγωνιστικού της χώρου, ο οποίος συντηρείται αποκλειστικά με βιολογικές μεθόδους, χωρίς τη χρήση χημικών.

Παράλληλα, ο σύλλογος έχει υιοθετήσει μια αυστηρά vegan διατροφική πολιτική, προσφέροντας αποκλειστικά vegan μενού τόσο στους ποδοσφαιριστές του όσο και στους φιλάθλους που επισκέπτονται το γήπεδο. Η έδρα της ομάδας, το «Νιου Λόουν», αποτελεί την πρώτη οργανική ποδοσφαιρική εγκατάσταση στον κόσμο, εκτεινόμενη σε μια έκταση 2,84 εκταρίων με γρασίδι, λίγο έξω από την περιοχή των Κ.

Με πληροφορίες από: Athletiko