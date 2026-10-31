Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο «αχυρανθρώπων» που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε περίπου 500 εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με το δαιδαλώδες κύκλωμα της αλυσίδας «Χωριάτικο». Η έρευνα αποκαλύπτει ότι πρόκειται κυρίως για άτομα που βιώνουν έντονη οικονομική δυσχέρεια, τα οποία συναίνεσαν στην παραχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και του ΑΦΜ τους με αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή. Μια χαρακτηριστική περίπτωση αφορά μια 69χρονη γυναίκα από τη Ζάκυνθο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει ποσοστό αναπηρίας που φτάνει το 85%.

Εκτεταμένο δίκτυο «αχυρανθρώπων»

Το δίκτυο των περίπου 500 εταιρειών, που συνδέονται με την αλυσίδα «Χωριάτικο», βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι παραχωρούσαν τα φορολογικά τους στοιχεία έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Οι διάλογοι που έχουν προκύψει από τη δικογραφία φέρεται να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για παραδόσεις φακέλων με μετρητά, αναφορές σε «δωράκια» προς ελεγκτές, καθώς και υπέρογκα χρέη εκατομμυρίων ευρώ που καταλογίστηκαν στα θύματα.

Ο δικηγόρος Στάθης Μητσόκαλης εξήγησε ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, όπου άνθρωποι με οικονομική ανάγκη εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Αυτό συνέβαινε χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών. Το δίκτυο φαίνεται να στόχευε άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση έντονης οικονομικής δυσχέρειας, χρησιμοποιώντας τα ως «αχυρανθρώπους» για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Η περίπτωση της 69χρονης από τη Ζάκυνθο

Μία από τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως είναι αυτή μιας 69χρονης γυναίκας από τη Ζάκυνθο. Η συγκεκριμένη γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ανέχειας και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με ποσοστό αναπηρίας που, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, φτάνει περίπου το 85% με 86%. Ο δικηγόρος της, Στάθης Μητσόκαλης, δήλωσε ότι η γυναίκα φέρεται να παραχώρησε τα στοιχεία της προκειμένου να λειτουργούν επιχειρήσεις στο όνομά της, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα ποσό κάθε μήνα.

Η 69χρονη φέρεται να προσφέρθηκε οικειοθελώς να διαθέσει τα φορολογικά της στοιχεία, έπειτα από πληροφόρηση συγγενικού της προσώπου για δυνατότητα αποκόμισης οικονομικού οφέλους. Της είχαν υποσχεθεί μηνιαία αμοιβή ύψους 800 ευρώ, με την επισήμανση ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανέναν κίνδυνο. Η γυναίκα φέρεται να έλαβε τα χρήματα για ορισμένους μήνες, ωστόσο στη συνέχεια οι καταβολές διακόπηκαν οριστικά.

Η απώλεια του επιδόματος αναπηρίας

Η 69χρονη λάμβανε επίδομα αναπηρίας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Το επίδομα αυτό αποτελούσε τη βασική της πηγή εισοδήματος, εξασφαλίζοντας τα προς το ζην. Ωστόσο, μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση και την εμφάνιση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο όνομά της, φέρεται να έχασε το επίδομα αυτό.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανιζόταν στο όνομά της επηρέασε την οικονομική της εικόνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του επιδόματος, το οποίο ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή της. Η διακοπή των μηνιαίων καταβολών των 800 ευρώ, σε συνδυασμό με την απώλεια του επιδόματος, επιδείνωσε περαιτέρω την ήδη δύσκολη οικονομική της κατάσταση.

Διαφοροποίηση περιπτώσεων και η συνέχεια της έρευνας

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι οι περιπτώσεις των προσώπων που εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» δεν είναι όλες ίδιες. Υπάρχουν διαφορές στον βαθμό γνώσης και συμμετοχής στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ορισμένοι φέρονται να είχαν μεγαλύτερη γνώση και ενεργότερη συμμετοχή στις λειτουργίες των εταιρειών, ενώ άλλοι, όπως η 69χρονη, φαίνεται να είχαν περιορισμένη ή καθόλου γνώση των πραγματικών δραστηριοτήτων.

Ο κ. Μητσόκαλης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να εξισώνονται όλες οι περιπτώσεις των φερόμενων ως «αχυρανθρώπων», καθώς ο βαθμός εμπλοκής και η γνώση των γεγονότων ποικίλλουν. Το εκτεταμένο δίκτυο των περίπου 500 εταιρειών και το δαιδαλώδες κύκλωμα της αλυσίδας «Χωριάτικο» παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη όλων των πτυχών της εκμετάλλευσης ευάλωτων πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki