Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας ενός 80χρονου άνδρα, η οποία είχε διαπραχθεί στην περιοχή του Γαλατσίου στις 24 Ιουλίου του 2026. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Ο συλληφθείς, δυνάμει εντάλματος, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση.

Ο εντοπισμός του θύματος και η ιατροδικαστική εξέταση

Ο 80χρονος ηλικιωμένος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή του Γαλατσίου, το πρωί της 25ης Ιουλίου του 2026. Η ανακάλυψη της σορού του άτυχου άνδρα προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου, διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση. Από την εξέταση αυτή, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 80χρονου προήλθε από στραγγαλισμό. Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες των αρχών για εγκληματική ενέργεια, στρέφοντας την έρευνα προς την κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας και την αναζήτηση του δράστη.

Η αστυνομική έρευνα και τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος

Μετά τον εντοπισμό του νεκρού ηλικιωμένου και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν επισταμένη έρευνα στον τόπο του εγκλήματος. Η εξονυχιστική εξέταση της οικίας του θύματος στο Γαλάτσι αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία που βοήθησαν στην πορεία της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού υπήρχαν διασκορπισμένα αντικείμενα, γεγονός που υποδήλωνε αναστάτωση του χώρου και πιθανή έρευνα για αντικείμενα αξίας. Επιπλέον, είχε αφαιρεθεί ένα συρτάρι από κομοδίνο, εύρημα που ενίσχυσε την υπόθεση περί διάρρηξης ή κλοπής ως αρχικού κινήτρου της εγκληματικής ενέργειας.

Το κίνητρο της ανθρωποκτονίας και η ταυτότητα του δράστη

Από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήχθη, προέκυψε ότι ο 48χρονος αλλοδαπός εισήλθε στην οικία του 80χρονου με σκοπό την κλοπή. Η πρόθεση αυτή αποτέλεσε το αρχικό κίνητρο για την είσοδό του στο σπίτι του ηλικιωμένου άνδρα στο Γαλάτσι.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην οικία, ο 48χρονος προχώρησε στον στραγγαλισμό του ηλικιωμένου. Η πράξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία, συνδέεται άμεσα με την αρχική του πρόθεση για κλοπή, καθιστώντας την ανθρωποκτονία με πρόθεση το κύριο αδίκημα για το οποίο κατηγορείται.

Η σύλληψη του 48χρονου και η πορεία της δικαιοσύνης

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και τη συλλογή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 48χρονο αλλοδαπό. Η σύλληψη του φερόμενου δράστη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Οκτωβρίου του 2026.

Ο 48χρονος, αφού συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα αναλάβει τη συνέχεια της υπόθεσης και την παραπομπή της στη δικαιοσύνη. Η εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του 80χρονου στο Γαλάτσι αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής και επίμονης δουλειάς των αστυνομικών αρχών, οι οποίες κατάφεραν να διαλευκάνουν την υπόθεση και να οδηγήσουν τον φερόμενο δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: News.gr