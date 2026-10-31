Μια μεγαλύτερη τραγωδία αποφεύχθηκε στην Πλάκα, κατά τη διάρκεια της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στην περιοχή. Ένα σχολικό βαν, το οποίο μετέφερε δώδεκα μαθητές, πέρασε από την οδό Λυσικράτους μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από το συμβάν. Ο οδηγός του οχήματος περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας και τρόμου που έζησε, υπογραμμίζοντας πόσο τυχερός νιώθει που οι ζωές των παιδιών δεν τέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο.

Η στιγμή που αποφεύχθηκε η τραγωδία

Η διέλευση του σχολικού βαν από το σημείο της έκρηξης στην Πλάκα χαρακτηρίζεται ως ένα γεγονός που απέτρεψε μια ακόμα πιο σοβαρή εξέλιξη. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το όχημα με τους 12 μαθητές διέσχισε την οδό Λυσικράτους ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την πυροδότηση. Ο ίδιος δήλωσε πως αν η διέλευση είχε καθυστερήσει μόλις τρία έως τέσσερα δευτερόλεπτα, οι συνέπειες θα ήταν δυσμενέστερες, κυρίως για τα παιδιά.

Ο οδηγός του σχολικού οχήματος, μιλώντας και στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, εξέφρασε τη βαθιά του ανακούφιση για την αίσια έκβαση. Το επίμαχο κτίριο βρισκόταν ακριβώς μπροστά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη, και ο οδηγός είχε ήδη περάσει από αυτό, ελέγχοντας την εικόνα πίσω του μέσω του καθρέφτη του οχήματος. Πίσω από το σχολικό βαν, κινούνταν ένα ακόμα αυτοκίνητο, μάρκας Mini Cooper, το οποίο περιέγραψε ως πιθανότατα ασημί χρώματος.

Η συγκλονιστική κατάθεση του οδηγού

Οι στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη περιγράφονται με λεπτομέρεια στην κατάθεση του οδηγού στους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. «Εγώ τρόμαξα όταν αντιλήφθηκα την έκρηξη, τόσο για μένα όσο και για τα παιδιά που είχα μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η άμεση αντίδρασή του ήταν να ακινητοποιήσει το σχολικό όχημα, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση των επιβαινόντων μαθητών.

Οι μαθητές, ευτυχώς, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν είχαν υποστεί κανέναν τραυματισμό. Αμέσως μετά, ο οδηγός ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου για το συμβάν και προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους γονείς τους. Σκοπός ήταν να τους ενημερώσουν ότι ήταν καλά στην υγεία τους και να αποτρέψουν οποιαδήποτε ανησυχία από την πλευρά των οικογενειών τους.

Φθορές στο όχημα και ασφαλής απομάκρυνση

Κατά τον έλεγχο που διενήργησε ο οδηγός, διαπίστωσε ότι το σχολικό όχημα είχε υποστεί φθορές. Παρόλα αυτά, οι ζημιές αυτές δεν εμπόδιζαν την κίνησή του, γεγονός που του επέτρεψε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το επικίνδυνο σημείο. Η περιοχή είχε καλυφθεί από ένα πυκνό σύννεφο σκόνης, καθιστώντας δύσκολη την ορατότητα και την παραμονή.

Εξαιτίας αυτού, ο οδηγός αποχώρησε άμεσα από το σημείο της έκρηξης και κατευθύνθηκε προς τη σχολή. Εκεί, αποβίβασε τους δώδεκα μαθητές, οι οποίοι ήταν όλοι σώοι και αβλαβείς. Η αναφορά του οδηγού στο ενδεχόμενο να είχε καθυστερήσει έστω και ελάχιστα δευτερόλεπτα προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων.

«Νιώθω πολύ τυχερός, γιατί αν περνούσα από το σημείο 3-4 δευτερόλεπτα αργότερα, θα υπήρχαν δυσμενέστερες συνέπειες τόσο για εμένα όσο, κυρίως, για τα παιδιά, των οποίων η ζωή θα εκτίθετο σε πολύ μεγάλο κίνδυνο», φέρεται να κατέθεσε ο οδηγός, τονίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών.

Η επιβεβαίωση από το βίντεο-ντοκουμέντο

Η μαρτυρία του οδηγού του σχολικού βαν επιβεβαιώνεται πλήρως από ένα αποκαλυπτικό βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε τη στιγμή της φονικής έκρηξης. Στα πλάνα του βίντεο, φαίνεται καθαρά το σχολικό βαν να διέρχεται έξω από το κτίριο μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Αμέσως μετά τη διέλευση του οχήματος, το σημείο της έκρηξης χάνεται κάτω από ένα πυκνό σύννεφο σκόνης και διάσπαρτων συντριμμιών. Η καταγραφή αυτή καθιστά σαφές το πόσο οριακή ήταν η στιγμή και πόσο κοντά βρέθηκαν οι μαθητές και ο οδηγός σε έναν ενδεχόμενο τραυματισμό ή και κάτι χειρότερο.

Με πληροφορίες από: Enikos