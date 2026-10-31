Κρήτη: Ιστορική υπερχείλιση στο φράγμα Ποταμών Αμαρίου τον Οκτώβριο

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τα υδατικά αποθέματα της Κρήτης σημειώθηκε τον Οκτώβριο, καθώς το Φράγμα Ποταμών στο Αμάρι Ρεθύμνου κατέγραψε ιστορική υπερχείλιση. Το νερό εντός του ταμιευτήρα έφτασε τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ένα γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη φορά που παρατηρείται υπερχείλιση τον μήνα Οκτώβριο από την κατασκευή του έργου.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τους αρμόδιους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές για την ενίσχυση των υδατικών πόρων του νησιού και την κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Μια πρωτοφανής εξέλιξη για το φράγμα Ποταμών

Το Φράγμα Ποταμών στο Αμάρι, ένα έργο που ολοκληρώθηκε το 2008, κατέγραψε για πρώτη φορά υπερχείλιση εντός του μήνα Οκτωβρίου. Η υπερχείλιση ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο φετινό φθινόπωρο για την περιοχή του Ρεθύμνου.

Η προηγούμενη υπερχείλιση του φράγματος είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2026, ενώ η τρέχουσα κατάσταση, με τον ταμιευτήρα να διαθέτει περίπου 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, υπογραμμίζει την κρισιμότητα και τη σημασία αυτής της ιστορικής στιγμής για την υδροδότηση της Κρήτης.

Η σημασία των υδατικών αποθεμάτων της Κρήτης

Η ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων, όπως αυτή που παρατηρείται με την υπερχείλιση του Φράγματος Ποταμών, δημιουργεί θετικές προοπτικές για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Παράλληλα, ενισχύονται οι δυνατότητες για άλλες χρήσεις των υδάτων, συμβάλλοντας στην ευρύτερη ανάπτυξη και αυτάρκεια του νησιού.

Τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που συγκεντρώθηκαν στον ταμιευτήρα αποτελούν μια σημαντική ποσότητα, η οποία μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τη γεωργία έως την ύδρευση, διασφαλίζοντας την επάρκεια των υδάτινων πόρων για τους κατοίκους και τις δραστηριότητες της Κρήτης.

Ο ρόλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και διαχείριση του Φράγματος Ποταμών. Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού παρακολουθούν συστηματικά τη στάθμη και τη λειτουργία του έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή διοχέτευση των υδάτων.

Επιπλέον, ο Ο.Α.Κ. μεριμνά για την προστασία των υποδομών του φράγματος και της ευρύτερης περιοχής, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα λειτουργίας. Αυτή η συστηματική παρακολούθηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της μακροζωίας του έργου και την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Α.Κ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, προέβη σε σχετική δήλωση, τονίζοντας την ιστορικότητα του γεγονότος. «Η υπερχείλιση του Φράγματος Ποταμών για πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο από την κατασκευή του αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τα υδατικά αποθέματα της Κρήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε επίσης ότι «τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ενισχύουν τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών της περιοχής και αναδεικνύουν τη σημασία των μεγάλων υδροδοτικών έργων του νησιού».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. εξέφρασε την ευχή «σύντομα να καταγραφεί μια αντίστοιχη εξέλιξη και στο μεγαλύτερο φράγμα της Κρήτης, στον Αποσελέμη», δείχνοντας την προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση των υδατικών πόρων σε όλο το νησί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos