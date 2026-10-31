Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί

Ο 28χρονος Ουκρανός Ίγκορ Κομάροφ απήχθη τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Μπαλί με τη σύντροφό του, Γιέβα Μισάλοβα. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στο Μπαλί για να γιορτάσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Την επομένη της απαγωγής του, ο Ίγκορ Κομάροφ δολοφονήθηκε και αποκεφαλίστηκε, με τα μέρη του σώματός του να εντοπίζονται εβδομάδες αργότερα σε μια ακτή. Η σύντροφός του, Γιέβα Μισάλοβα, έσπασε τη σιωπή της, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του Ίγκορ και τα απελπισμένα μηνύματα που έλαβε από εκείνον.

Η απαγωγή κατά τις διακοπές του Αγίου Βαλεντίνου

Ο Ίγκορ Κομάροφ, 28 ετών, βρισκόταν στο Μπαλί τον περασμένο Φεβρουάριο, απολαμβάνοντας διακοπές με την 25χρονη σύντροφό του, Γιέβα Μισάλοβα. Ο σκοπός του ταξιδιού τους ήταν να γιορτάσουν μαζί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ωστόσο, οι διακοπές τους πήραν μια τραγική τροπή, όταν ο Ίγκορ απήχθη. Η απαγωγή του συνέβη ενώ το ζευγάρι βρισκόταν στο νησί, μετατρέποντας μια στιγμή γιορτής σε μια φρικτή εμπειρία.

Η σύντροφός του, Γιέβα Μισάλοβα, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγική εξέλιξη. Η απαγωγή του Ουκρανού άνδρα ήταν ένα γεγονός που συγκλόνισε την ίδια και σηματοδότησε την αρχή ενός εφιάλτη. Η συνέχεια των γεγονότων ήταν ακόμη πιο τραγική, καθώς η ζωή του Ίγκορ Κομάροφ έμελλε να τελειώσει με τον πιο βάναυσο τρόπο, λίγο μετά την απαγωγή του.

Η φρικτή δολοφονία και ο εντοπισμός των λειψάνων

Την επομένη της απαγωγής του, ο Ίγκορ Κομάροφ δολοφονήθηκε. Οι δράστες προχώρησαν στον αποκεφαλισμό του, ενώ άλλα μέρη του σώματός του βρέθηκαν σε μια ακτή εβδομάδες αργότερα. Αυτά τα φρικτά ευρήματα επιβεβαίωσαν τη βάναυση φύση του εγκλήματος και την τραγική κατάληξη του 28χρονου Ουκρανού. Ο εντοπισμός των λειψάνων του Ίγκορ Κομάροφ έγινε μετά από ένα διάστημα, προσθέτοντας στην αγωνία και τον πόνο των οικείων του.

Η φρικτή δολοφονία του Ίγκορ Κομάροφ προκάλεσε σοκ, καθώς η έκταση της βίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν ακραία. Η ανακάλυψη των μερών του σώματός του σε ακτή του Μπαλί ήταν μια τραγική επιβεβαίωση του τι είχε συμβεί στον νεαρό άνδρα, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο νησί για να περάσει ευχάριστες στιγμές με τη σύντροφό του.

Η Γιέβα Μισάλοβα σπάει τη σιωπή της

Η 25χρονη influencer Γιέβα Μισάλοβα, σύντροφος του Ίγκορ Κομάροφ, έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τη φρικτή δολοφονία του. Η ίδια, εμφανώς συντετριμμένη, αποφάσισε να μιλήσει για το τραγικό γεγονός που σημάδεψε τη ζωή της. Η μαρτυρία της Γιέβα Μισάλοβα είναι κεντρική για την κατανόηση των τελευταίων στιγμών του συντρόφου της και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Η απόφασή της να μιλήσει δημόσια έρχεται μετά την αποκάλυψη της φρικτής δολοφονίας.

Η Γιέβα Μισάλοβα περιέγραψε λεπτομέρειες από την επικοινωνία που είχε με τον Ίγκορ κατά τη διάρκεια της απαγωγής του. Ως influencer, η Γιέβα Μισάλοβα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τραγικού γεγονότος, το οποίο μοιράστηκε με το κοινό, προσφέροντας μια συγκλονιστική μαρτυρία για τις τελευταίες στιγμές του αγαπημένου της προσώπου. Οι δηλώσεις της ρίχνουν φως στις δραματικές ώρες που ακολούθησαν την απαγωγή του Ίγκορ Κομάροφ.

Τα απελπισμένα φωνητικά μηνύματα και το αίτημα λύτρων

Η Γιέβα Μισάλοβα αποκάλυψε ότι έλαβε απελπισμένα φωνητικά μηνύματα από τον Ίγκορ Κομάροφ κατά τη διάρκεια της απαγωγής του. Στα μηνύματα αυτά, ο Ίγκορ ακουγόταν σοβαρά τραυματισμένος, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία της συντρόφου του. Οι απαγωγείς του Ίγκορ Κομάροφ ζητούσαν λύτρα ύψους σχεδόν 9 εκατομμυρίων ευρώ για την απελευθέρωσή του. Αυτό το υπέρογκο ποσό καταδεικνύει το κίνητρο πίσω από την απαγωγή και την επακόλουθη δολοφονία.

Μέσα στην απόγνωση και τον πόνο του, ο Ίγκορ Κομάροφ απηύθυνε τα τελευταία του λόγια στη σύντροφό του μέσω των φωνητικών μηνυμάτων. Της είπε: «Γατούλα μου, σ’ αγαπώ. Μην ανησυχείς.» Αυτά τα λόγια, γεμάτα αγάπη και προσπάθεια καθησύχασης, αποτελούν μια συγκλονιστική μαρτυρία των τελευταίων στιγμών του 28χρονου Ουκρανού, λίγο πριν τη φρικτή του δολοφονία. Η Γιέβα Μισάλοβα περιέγραψε αυτά τα μηνύματα ως τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε με τον αγαπημένο της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta