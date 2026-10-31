Σοκαριστικά στοιχεία σχετικά με την εκτεταμένη δράση οργανωμένων ομάδων που αφαιρούν χαλκό από τις υποδομές της Αθήνας έφερε στο φως ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Οι αποκαλύψεις έγιναν με αφορμή τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι μόνο μέσα στο 2026 έχουν κλαπεί εννέα χιλιόμετρα καλωδίων, ενώ οι ζημιές για τον Δήμο Αθηναίων υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι εξελίξεις στην τραγωδία της Πλάκας

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Non-Stop» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις των ερευνών για την τραγωδία της 25ης Σεπτεμβρίου στην Πλάκα. Η συζήτηση ακολούθησε τη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία κατηγορούνται ότι προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου. Η διαρροή φέρεται να συνέβη κατά την προσπάθειά τους να αφαιρέσουν τμήμα χαλκοσωλήνα από το κτίριο που επλήγη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενημέρωνε διαρκώς τον Δήμο για την πορεία των ερευνών. Στο πλαίσιο των άμεσων ενεργειών, ο κ. Δούκας εξήγησε πως το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν εργασίες αντιστήριξης σε δύο γειτονικά διατηρητέα κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.

Εργασίες αντιστήριξης και αποκατάσταση της περιοχής

«Θα προχωρήσουμε σε αντιστηρίξεις στα δύο διπλανά κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές αλλά είναι διατηρητέα, οπότε δεν μπορούν να κατεδαφιστούν», δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής, παρά τις σοβαρές φθορές που υπέστησαν τα κτίρια.

Παράλληλα, ο δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δρόμοι της περιοχής της Πλάκας θα είναι ξανά προσβάσιμοι και θα μπορέσουν να ανοίξουν για την κυκλοφορία μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα στην ιστορική αυτή γειτονιά της Αθήνας.

Η έκταση των κλοπών χαλκού στην πρωτεύουσα

Ο Χάρης Δούκας στάθηκε ιδιαίτερα στην έκταση των κλοπών χαλκού στην Αθήνα, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως είπε, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. «Μιλάμε για συμμορίες χαλκού, σεσημασμένους εγκληματίες», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια οργανωμένες ομάδες προκαλούν συνεχείς φθορές στις δημοτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος, μέσα στο 2026 ο Δήμος Αθηναίων έχει απευθυνθεί περίπου 70 φορές στα αστυνομικά τμήματα για περιστατικά κλοπών και βανδαλισμών. Συγκεκριμένα, «έχουν κλέψει 9 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού για ηλεκτροφωτισμό. Έχουμε υποστεί βλάβες πάνω από μισό εκατομμύριο», τόνισε ο κ. Δούκας, αναδεικνύοντας το οικονομικό και λειτουργικό κόστος για την πόλη.

Ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας με ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα, καθώς καταγράφηκαν 18 περιστατικά κλοπών χαλκού, για τα οποία ο Δήμος προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές. Αυτό δείχνει την αυξημένη συχνότητα των περιστατικών κατά τους θερινούς μήνες.

Τρόπος δράσης και μέτρα προστασίας του Δήμου

Ο δήμαρχος περιέγραψε επίσης τον τρόπο δράσης των ομάδων που εμπλέκονται στις κλοπές χαλκού. Υποστήριξε ότι οι δράστες αφαιρούν καλώδια από το υπέδαφος και χρησιμοποιούν οχήματα για να τα τραβήξουν. Επιπλέον, ο κ. Δούκας έκανε λόγο ακόμη και για την παρουσία όπλων κατά τη διάρκεια αυτών των παράνομων ενεργειών, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Αντιμέτωπος με τις συνεχείς κλοπές, ο Δήμος Αθηναίων έχει αναγκαστεί να προχωρήσει σε ασυνήθιστες παρεμβάσεις για την προστασία των υποδομών του. Όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας, σε ορισμένες περιοχές της πόλης τσιμεντώνονται τα καπάκια των υπονόμων. Αυτό γίνεται με σκοπό να αποτρέπεται η πρόσβαση στα υπόγεια καλώδια και να δυσχεραίνεται το έργο των δραστών.

Το παράδειγμα της Ιεράς Οδού

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος, ο δήμαρχος έκανε ειδική αναφορά στην Ιερά Οδό. Στη συγκεκριμένη οδό, ο δημοτικός φωτισμός έχει αποκατασταθεί τρεις έως τέσσερις φορές λόγω των επαναλαμβανόμενων κλοπών χαλκού. Αυτό αναδεικνύει την επιμονή των συμμοριών και το συνεχιζόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην προσπάθειά του να διατηρήσει τις υποδομές σε λειτουργία.

Με πληροφορίες από: Topontiki