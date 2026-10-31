Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου μοτοσικλετιστή από σκάγια, πιθανότατα κυνηγετικού όπλου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή των Βαρυπατάδων της Κέρκυρας. Ο νεαρός άνδρας δέχθηκε τα σκάγια στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι, ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του σε ορεινό δρόμο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για το περιστατικό, εξετάζοντας ως κύριο σενάριο αυτό του κυνηγετικού ατυχήματος.

Ο τραυματισμός και η άμεση αντίδραση

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, ένας 28χρονος μοτοσικλετιστής βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοβαρό περιστατικό στην ορεινή περιοχή των Βαρυπατάδων της Κέρκυρας. Ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του, δέχθηκε απρόσμενα σκάγια στο πρόσωπο, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προήλθαν από κυνηγετικό όπλο. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς τα σκάγια τον έπληξαν στο μάτι, προκαλώντας του σημαντικές βλάβες.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο του συμβάντος για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο νεαρό. Ο 28χρονος παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο και διακομίστηκε χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Εκεί, οι ιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, προκειμένου να του παρασχεθεί η εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα που απαιτούσε η κατάσταση της υγείας του.

Η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών αρχών

Μετά το συμβάν, οι αστυνομικές αρχές της Κέρκυρας κινητοποιήθηκαν άμεσα, ανοίγοντας μεγάλη έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του τραυματισμού του 28χρονου μοτοσικλετιστή. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο περιστατικό, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των γεγονότων.

Ένα από τα πρώτα βήματα που διατάχθηκαν ήταν η διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης. Η εξέταση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση της φύσης και της έκτασης των σωματικών βλαβών που υπέστη ο νεαρός στο μάτι, καθώς και για τον προσδιορισμό των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες δέχθηκε τα σκάγια. Τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία στην πορεία της αστυνομικής έρευνας.

Το σενάριο του κυνηγετικού ατυχήματος στο επίκεντρο

Παρόλο που όλες οι εκδοχές παραμένουν ανοιχτές, οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν πρωτίστως στην πιθανότητα ενός κυνηγετικού ατυχήματος. Η συγκεκριμένη περιοχή των Βαρυπατάδων, όπου σημειώθηκε ο τραυματισμός, είναι ευρέως γνωστή ως πεδίο κυνηγετικής δραστηριότητας, προσελκύοντας πολλούς κυνηγούς.

Επιπρόσθετα, η κυνηγετική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κατά την περίοδο του συμβάντος, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι ο τραυματισμός μπορεί να προήλθε από σκάγια κυνηγετικού όπλου κατά τη διάρκεια κάποιας κυνηγετικής εξόρμησης. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνουν την εξέταση μαρτυριών και την αναζήτηση τυχόν άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν το σενάριο του ατυχήματος.

Νομικές ενέργειες και συνέχεια των ερευνών

Για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 28χρονου μοτοσικλετιστή, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία από τις αρμόδιες αρχές. Η δικογραφία αφορά κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος και τις νομικές του προεκτάσεις.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με βασικό στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τον τραυματισμό του νεαρού. Η ΕΛ.ΑΣ. εργάζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 28χρονος δέχθηκε τα σκάγια, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos