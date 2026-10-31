Ο Άκης Σκέρτσος για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαχείριση των παραλιών

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Ο κ. Σκέρτσος χρησιμοποίησε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διαχείριση των παραλιών και τις μισθώσεις δημόσιου χώρου, υπογραμμίζοντας τις θεσμικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η αφορμή και η απάντηση του υπουργού

Αφορμή για την τοποθέτηση του υπουργού στάθηκαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούν κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος. Αυτές οι αποκαλύψεις, όπως σημειώνει ο κ. Σκέρτσος, επαναφέρουν το ζήτημα του πώς μπορεί να σπάσει η πεποίθηση ορισμένων ότι μπορούν να λειτουργούν υπεράνω νόμων και κανόνων. Παράλληλα, θίγεται και η αντίληψη μέρους της κοινωνίας ότι αυτά τα κυκλώματα είναι ανίκητα.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, σύμφωνα με τον υπουργό, βρίσκεται σε έναν συνδυασμό συνεχών ελέγχων, αυστηρών κυρώσεων, καθώς και θεσμικών, οργανωτικών και τεχνολογικών αλλαγών. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως στόχο να κλείσουν τις διόδους που οδηγούν στην αυθαιρεσία και την παρανομία.

Οι παρεμβάσεις στη Μύκονο

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε αυτή τη μάχη από το 2023, με τις πρώτες παρεμβάσεις να εστιάζουν στη Μύκονο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο υπουργός επικαλέστηκε το ξήλωμα των αυθαίρετων κατασκευών του Principote στον Πάνορμο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως τόνισε, έγινε απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα και σε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη. Αυτή η αντίληψη ήθελε μια ολόκληρη παραλία να μετατρέπεται σε ιδιωτικό προνόμιο, ενώ το χρήμα και οι διασυνδέσεις να μπορούν να παραμερίζουν το δικαίωμα του πολίτη να φτάνει ελεύθερα στη θάλασσα.

Νέοι κανόνες για τις παραλίες σε όλη τη χώρα

Η παρέμβαση αυτή δεν περιορίστηκε στη Μύκονο, αλλά είχε συνέχεια. Το 2024, ο Άκης Σκέρτσος, μαζί με τον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προχώρησαν σε αλλαγές στους κανόνες διαχείρισης των παραλιών σε όλη τη χώρα. Οι αλλαγές αυτές περιλάμβαναν σημαντικά σημεία για τη διαφάνεια και τον έλεγχο.

Συγκεκριμένα, η διενέργεια των δημοπρασιών μεταφέρθηκε από τους δήμους στις Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Καθιερώθηκαν ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι οποίες συνοδεύονται από κοινούς κανόνες και μεγαλύτερη διαφάνεια, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια για τοπικές διευθετήσεις. Επιπλέον, κατοχυρώθηκε ότι τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να παραμένει ελεύθερο για τους πολίτες.

Ένα ακόμη εργαλείο που τέθηκε σε λειτουργία είναι η εφαρμογή MyCoast. Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα όρια των παραχωρήσεων και να καταγγέλλουν τυχόν παραβάσεις απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο, ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο.

Απολογισμός και διαφάνεια

Ο απολογισμός της περιόδου 2024-2026, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτυπώνει σημαντικά αποτελέσματα σε τρία επίπεδα. Ένα από αυτά είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υπογραφεί 12.730 συμβάσεις παραχώρησης με το νέο πλαίσιο, οι οποίες διεκπεραιώθηκαν μέσω ψηφιακών διαδικασιών δημοπράτησης. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα δημόσιου ελέγχου, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας που ενδεχομένως υπήρχαν στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Topontiki