Σύλληψη 54χρονης στην ανατολική Θεσσαλονίκη για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων

Στη σύλληψη μιας 54χρονης ημεδαπής προχώρησαν αστυνομικοί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που αφορούσε σε παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων. Η γυναίκα κατηγορείται ότι διατηρούσε έναν μεγάλο αριθμό ζώων συντροφιάς σε μονοκατοικία, χωρίς να τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευζωία τους. Επιπλέον, δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Η σύλληψη και η κατηγορία

Οι αστυνομικές αρχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης ενήργησαν μετά από σχετική καταγγελία, η οποία οδήγησε σε έρευνα και τελικά στη σύλληψη της 54χρονης. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει η ημεδαπή αφορά στην παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει την ευζωία των ζώων, ένα πλαίσιο κανόνων που στοχεύει στην προστασία και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τα ζώα συντροφιάς.

Η δράση των αστυνομικών οδήγησε στην επιβολή χειροπεδών στην 54χρονη, καθώς οι διαπιστώσεις κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης έδειξαν ότι υπήρχε σαφής παράβαση των σχετικών διατάξεων. Η διαδικασία της σύλληψης αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, αναδεικνύοντας τη σημασία της τήρησης των κανόνων που προστατεύουν τα ζώα.

Ο μεγάλος αριθμός ζώων και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση της καταγγελίας, η 54χρονη διατηρούσε συνολικά 39 ζώα συντροφιάς. Όλα αυτά τα ζώα φιλοξενούνταν εντός μιας μονοκατοικίας στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η βασική διαπίστωση των αρχών ήταν ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούσαν τα ζώα δεν τηρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο μεγάλος αριθμός των ζώων σε συνδυασμό με την έλλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας αποτελούν τα κύρια σημεία της κατηγορίας. Η νομοθεσία για την ευζωία των ζώων θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη φροντίδα, τη στέγαση, τη διατροφή και την υγεία των ζώων συντροφιάς, με στόχο την αποφυγή της κακοποίησης και της παραμέλησης. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων οδήγησε στην επέμβαση των αρμόδιων αρχών και στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας.

Άρνηση πρόσβασης στις ελεγκτικές αρχές

Ένα επιπλέον στοιχείο που επιβάρυνε τη θέση της 54χρονης ήταν η άρνησή της να επιτρέψει την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της. Οι αρχές επιχείρησαν να εισέλθουν στη μονοκατοικία προκειμένου να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Ωστόσο, η γυναίκα δεν συνεργάστηκε, εμποδίζοντας το έργο των ελεγκτών.

Η άρνηση αυτή αποτελεί σοβαρή παράβαση, καθώς οι ελεγκτικές αρχές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους σε περιπτώσεις καταγγελιών που αφορούν την ευζωία των ζώων. Η μη παροχή πρόσβασης δυσχεραίνει την άμεση εκτίμηση της κατάστασης και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία των ζώων. Η στάση της 54χρονης καταγράφηκε από τις αρχές και προστέθηκε στα στοιχεία της υπόθεσης.

Οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις

Πέρα από τη σύλληψη και την ποινική διαδικασία που ενδέχεται να ακολουθήσει, σε βάρος της 54χρονης θα βεβαιωθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η νομοθεσία για την ευζωία των ζώων προβλέπει συγκεκριμένες διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων που αφορούν τη φροντίδα και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων συντροφιάς. Αυτά τα πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές διώξεις.

Η βεβαίωση των διοικητικών προστίμων αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την επιβολή της τήρησης της νομοθεσίας και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Το ύψος και το είδος των προστίμων καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου και εξαρτώνται από τη φύση και τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki