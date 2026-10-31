Στην εξιχνίαση της σοβαρής υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου που συνέβη στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στο δίκτυο φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χαλκοσωλήνων, οδηγώντας στη φονική έκρηξη. Η ανακοίνωση για την εξιχνίαση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, από τον αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη.

Η πολύμηνη έρευνα της ΔΑΕΕ

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διήρκεσε επί 34 ημέρες και διεξήχθη με απόλυτη μυστικότητα, όπως τόνισε ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. Εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν νυχθημερόν για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση.

Για την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης, η οποία προήλθε από τη δολιοφθορά στο δίκτυο του φυσικού αερίου, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιστημονική τεκμηρίωση από το εργαστήριο μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Επιπλέον, σημαντική ήταν η συνεργασία της ΔΑΕΕ με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, οι οποίοι συνέβαλαν στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και έναν αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ο σκοπός της πράξης τους ήταν η κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου και την επακόλουθη πολύνεκρη έκρηξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτοί άνδρες είχαν συλληφθεί περίπου 50 φορές στο παρελθόν για κλοπές χαλκού.

Η πορεία της δικαιοσύνης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. Εκεί, τους δόθηκε προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026. Από την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, διασφαλίζοντας την ορθή πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

Συνεργασία αρχών για την ταυτοποίηση

Ο αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αγαστή συνεργασία των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. με άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Η συνεργασία αυτή ήταν καθοριστικής σημασίας για την ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων στην υπόθεση. Η συντονισμένη δράση των αρχών συνέβαλε στην ταχεία και αποτελεσματική εξιχνίαση της υπόθεσης, φέρνοντας τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: News.gr