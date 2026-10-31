Υπόθεση «Χωριάτικο»: Δέκα κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά την ολοκλήρωση των απολογιών

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση του «Χωριάτικου», με τους τελευταίους από τους συνολικά 59 συλληφθέντες να περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε δύο ημέρες, δέκα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή.

Η ολοκλήρωση των απολογιών και οι πρώτες αποφάσεις

Η διαδικασία των απολογιών, που χειρίστηκαν τρεις ανακριτές, έφτασε στο τέλος της την Παρασκευή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στάδιο στην υπόθεση. Συνολικά, 59 άτομα είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του «Χωριάτικου».

Από αυτούς, δέκα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, λαμβάνοντας το δρόμο για τη φυλακή. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι βαρύτατα αδικήματα, ενώ η πλειονότητα των κατηγορουμένων στις απολογίες τους αρνήθηκε όσα τους αποδίδονται, ισχυριζόμενοι πως εκτελούσαν εντολές, συχνά αμειβόμενοι με χαμηλούς μισθούς.

Οι περιπτώσεις της λογίστριας και των επιχειρηματιών

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ανάκριση, μια λογίστρια οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Νωρίτερα, ο πατέρας της, ο οποίος είναι αρχιλογιστής, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με τη χρήση «βραχιολιού», λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Επίσης, στη φυλακή οδηγούνται και δύο επιχειρηματίες με καταγωγή από τη Ρόδο, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Ένας εξ αυτών, ένας 53χρονος επιχειρηματίας, εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων ήταν απολύτως νόμιμη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις αρχές, με αποτέλεσμα να κριθεί προφυλακιστέος, όπως και ο δεύτερος επιχειρηματίας.

Η προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων

Χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κ. Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Ο ίδιος έχει δηλώσει έτοιμος να ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του, προκειμένου να εξοφλήσει το χρέος του προς το Δημόσιο. Η προφυλάκισή του αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες και οι υπερασπιστικές γραμμές

Στη δεύτερη ομάδα των 29 κατηγορουμένων, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για βαρύτατα αδικήματα, περιλαμβάνονται πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «εκτελεστικοί βραχίονες» της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, στην ομάδα αυτή ανήκουν επιχειρηματίες που φέρονται να λειτουργούσαν ως «μπροστινοί», καθώς και λογιστές και υπάλληλοι επιχειρήσεων που διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν ότι απλώς εκτελούσαν εντολές, συχνά με χαμηλούς μισθούς. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, στοιχεία που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της μακράς ανακριτικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: News.gr