Εμπρησμοί σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο: Στη διαθεσιμότητα ο επικελευστής του ΠΝ με εντολή Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ένας 46χρονος επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού. Η εντολή δόθηκε μετά τη σύλληψη του στελέχους στη Λευκάδα, το οποίο κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο. Οι επιθέσεις φέρεται να είχαν ως στόχο πρώην συντρόφους του, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η σύλληψη και η εντολή διαθεσιμότητας

Ο 46χρονος υπαξιωματικός συνελήφθη στη Λευκάδα, όπου είχε μεταβεί λίγες ώρες μετά τα περιστατικά. Η ταυτοποίησή του ως βασικού υπόπτου από τις αστυνομικές αρχές οδήγησε στην αναζήτησή του και τελικά στον εντοπισμό του στο νησί.

Η απόφαση του Νίκου Δένδια για τη θέση του σε διαθεσιμότητα αποτελεί άμεση διοικητική εξέλιξη από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα

Οι εμπρηστικές επιθέσεις ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10), με δύο περιστατικά στη Γλυφάδα. Το πρώτο χτύπημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 02:20, σε διαμέρισμα επί της οδού Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί διαμένει μια 36χρονη πρώην σύντροφος του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας δικά του κλειδιά, έχοντας καλύψει προηγουμένως την κάμερα ασφαλείας με πανί. Φορώντας κουκούλα και μάσκα, περιέλουσε τον χώρο με βενζίνη και έβαλε φωτιά, ενώ φέρεται να είχε τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό. Οι ανιχνευτές πυρασφάλειας είχαν καλυφθεί με ταινία. Το διαμέρισμα κάηκε ολοσχερώς, και η 36χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας. Εκεί, πυρπόλησε το αυτοκίνητο μιας 55χρονης, άλλης πρώην σχέσης του, καθώς και το όχημα του 51χρονου νυν συντρόφου της.

Η επίθεση στο Νέο Ηράκλειο και οι συνέπειες

Λίγο αργότερα, στις 04:38, ο δράστης κατευθύνθηκε στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο. Εκεί, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο που ανήκει σε μια 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην πολυκατοικία και επεκτάθηκε στην πυλωτή της.

Προηγούμενες κατηγορίες και ψυχολογικό προφίλ

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο ψυχισμός του φέρεται να αποκαλύπτεται μέσα από μηνύματα που έστελνε σε μία πρώην σύντροφό του, με σκοπό να τα ξαναβρούν.

Στα μηνύματα αυτά, αν και αρχικά παραδέχεται κάποιο σφάλμα, στη συνέχεια επιχειρεί να μοιράσει την ευθύνη της πράξης του και να «φορτώσει» με ενοχές τη γυναίκα. Μάλιστα, δεν σταματά να επιμένει, παρόλο που εκείνη του είχε πει ξεκάθαρα ότι ενοχλεί. Η μητέρα του αξιωματικού, μιλώντας σε εκπομπή, υποστήριξε ότι ούτε γνώριζε ούτε είχε καταλάβει κάτι, και ότι ο γιος της ακουγόταν «μία χαρά» στις επαφές τους. Απάντησε δύο φορές αρνητικά όταν ερωτήθηκε εάν είχε καταλάβει κάτι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos