Το δύσκολο μονοπάτι του Τσιτσιπά στο masters του Παρισιού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενημερώθηκε για το μονοπάτι που θα κληθεί να διανύσει στο Masters του Παρισιού, το οποίο αποτελεί το τελευταίο τουρνουά ATP 1000 για το 2026. Η κλήρωση αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα για τον Έλληνα τενίστα, καθώς το τουρνουά ξεκινά την προσεχή Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από ισχυρούς αντιπάλους, ξεκινώντας από τον πρώτο του αγώνα, προκειμένου να προχωρήσει βαθύτερα στη διοργάνωση.

Ο πρώτος γύρος και η πρόκληση του Λέρνερ Τιέν

Στον πρώτο γύρο του Masters του Παρισιού, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αναμέτρηση αυτή φέρνει ξανά κοντά τους δύο τενίστες, οι οποίοι έχουν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν.

Η μοναδική τους προηγούμενη συνάντηση έλαβε χώρα φέτος, στο χωμάτινο τουρνουά της Γενεύης, όπου ο Έλληνας τενίστας είχε ηττηθεί με σκορ 7-6(4), 7-6(2). Αυτό το αποτέλεσμα υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Τσιτσιπάς απέναντι στον νεαρό Αμερικανό.

Το μονοπάτι προς τους «32» και «16»

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να προκριθεί από τον πρώτο γύρο, το μονοπάτι του συνεχίζεται με έναν ακόμη απαιτητικό αγώνα στη φάση των «32». Εκεί, θα συναντήσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε και τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε.

Εάν ο Έλληνας τενίστας προχωρήσει και στη φάση των «16», η κλήρωση προβλέπει μια πιθανή διασταύρωση με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος είναι το Νο.1 του ταμπλό σε αυτή την ενότητα. Εναλλακτικά, πιθανοί αντίπαλοι σε αυτό το στάδιο θα μπορούσαν να είναι ο Λορέντζο Μουζέτι ή ο Χούμπερτ Χούρκατζ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα του Τσιτσιπά.

Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προημιτελικά

Καθώς το τουρνουά προχωρά, οι προκλήσεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά γίνονται ακόμη μεγαλύτερες. Στη φάση των προημιτελικών, οι πιθανοί αντίπαλοι περιλαμβάνουν κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου τένις.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Παρίσι αντιμετωπίζοντας τον Βαλεντίν Βασερό, καθώς και ο Άλεξ ντε Μινόρ. Στο ίδιο μέρος του ταμπλό, όπου βρίσκεται και ο Τσιτσιπάς, υπάρχουν επίσης οι Μπεν Σέλτον, Φράνσις Τιάφο και Αλεξάντερ Μπλοκς, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παικτών που θα συναντήσει.

Το κάτω μέρος του ταμπλό και οι άλλοι διεκδικητές

Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο πάνω μέρος του ταμπλό, το κάτω μέρος φιλοξενεί επίσης μερικούς από τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου, γεγονός που υπογραμμίζει το συνολικό επίπεδο ανταγωνισμού στο Masters του Παρισιού.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό, ο Κάρλος Αλκαράθ είναι το Νο.2 της διοργάνωσης, αποτελώντας έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Μαζί του, σε αυτή την ενότητα, βρίσκονται και άλλοι ισχυροί παίκτες όπως ο Ραφαέλ Χόδαρ, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο Φλάβιο Κομπόλι, ο Αρτούρ Φις και ο Τέιλορ Φριτς, διαμορφώνοντας ένα εξίσου ανταγωνιστικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta