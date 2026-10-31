Μη χρήση κράνους: 55.091 παραβάσεις πανελλαδικά σε ένα εξάμηνο

Πάνω από 55.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, από τον περασμένο Μάιο μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Τα στοιχεία της Αστυνομίας δείχνουν ότι η Αττική κατέχει την πρώτη θέση στον αριθμό των παραβάσεων, ενώ ακολουθούν περιφέρειες όπως το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.

Ο πανελλαδικός απολογισμός των παραβάσεων

Συνολικά, βεβαιώθηκαν 55.091 παραβάσεις πανελλαδικά για τη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια) και οχημάτων ATV («γουρούνες»). Από αυτές τις παραβάσεις, οι 50.011 αφορούσαν οδηγούς και οι 5.080 επιβάτες. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Αστυνομία, στο πλαίσιο της εκστρατείας με τον τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Ειδικότερα, μεταξύ των παραβάσεων που καταγράφηκαν, οι 17.011 επιβλήθηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή πατινιών. Επιπλέον, 901 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς οχημάτων ATV, ευρύτερα γνωστών ως «γουρούνες». Αυτοί οι αριθμοί αναδεικνύουν την έκταση του φαινομένου της μη χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού σε διάφορες κατηγορίες οχημάτων.

Οι περιφέρειες με τις περισσότερες παραβάσεις

Ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στις οποίες έχει προστεθεί και η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στον αριθμό των παραβάσεων για μη χρήση κράνους. Την Αττική ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Κρήτης.

Στην ίδια πρώτη πεντάδα, σε πανελλαδικό επίπεδο, εντάσσεται και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή αυτή, έχουν βεβαιωθεί περίπου 4.000 παραβάσεις από τον περασμένο Μάιο μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων σε περιφέρειες όπως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη εκτιμάται ότι συνδέεται με την αυξημένη κίνηση επισκεπτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία περιλαμβάνεται στο εξεταζόμενο εξάμηνο.

Η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τα στοιχεία για τη Δυτική Ελλάδα, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, το διάστημα από 20 έως 26 Ιουλίου βεβαιώθηκαν 999 παραβάσεις, ενώ την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, από 13 έως 19 Ιουλίου, ο αριθμός τους ανήλθε σε 941. Αυτές οι περίοδοι συμπίπτουν με την κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν.

Αντίθετα, οι εβδομάδες με τις λιγότερες παραβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν στην αρχή του εξεταζόμενου εξαμήνου. Την πρώτη εβδομάδα του περασμένου Μαΐου καταγράφηκαν 116 παραβάσεις, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα του ίδιου μήνα, ο αριθμός τους έφτασε τις 135. Αυτό δείχνει μια διαφοροποίηση στην τήρηση του μέτρου ανάλογα με την εποχή.

Οι περιφέρειες με τις λιγότερες παραβάσεις

Στο άλλο άκρο του φάσματος, υπάρχουν και οι περιφέρειες που κατέγραψαν τις λιγότερες παραβάσεις για μη χρήση κράνους, δείχνοντας μια διαφορετική εικόνα ως προς την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας. Οι πέντε περιφέρειες με τους χαμηλότερους αριθμούς παραβάσεων είναι η Δυτική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, η Ήπειρος, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και η Στερεά Ελλάδα.

Αυτές οι περιοχές παρουσίασαν σημαντικά μικρότερο αριθμό παραβάσεων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας κατά το ίδιο εξάμηνο, από τον Μάιο μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Η κατανομή αυτή αναδεικνύει τις γεωγραφικές διαφορές στην εφαρμογή του μέτρου της χρήσης κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες άλλων ελαφρών οχημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki