Ξεκινούν οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες 2026-2027: Αλλαγές και νέοι κανόνες συμμετοχής

Το υπουργείο Παιδείας προκήρυξε την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, για το σχολικό έτος 2026-2027. Στο πλαίσιο αυτής της προκήρυξης, καλούνται τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν στη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων, εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις.

Αθλήματα και όροι συμμετοχής

Οι μαθητές και οι μαθήτριες Λυκείου μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα αθλήματα. Αυτά περιλαμβάνουν ομαδικά αθλήματα όπως η καλαθοσφαίριση, η πετοσφαίριση, η χειροσφαίριση και το ποδόσφαιρο. Επίσης, περιλαμβάνεται ο κλασικός αθλητισμός.

Επιπλέον, προβλέπεται η διεξαγωγή και άλλων ολυμπιακών αθλημάτων, τόσο ομαδικών όσο και ατομικών. Αυτά τα αθλήματα διεξάγονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), μέσω των οικείων Αθλητικών Ομοσπονδιών, εφόσον τηρούνται οι οριζόμενες διατάξεις.

Κανόνες συμμετοχής μαθητών

Όσον αφορά τους κανόνες συμμετοχής, κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα. Αυτό το δικαίωμα ισχύει είτε το άθλημα ανήκει στην περίπτωση α) είτε στην περίπτωση β) του υποκεφαλαίου 7.2.1. του κεφαλαίου 7 της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Πέρα από τη συμμετοχή σε ένα ομαδικό άθλημα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος και σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία ατομικού αθλήματος. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στους μαθητές να αναδείξουν τις ικανότητές τους σε διαφορετικούς τομείς.

Διαδικασίες κληρώσεων και έναρξης

Οι κληρώσεις για τη Β’ και Γ’ φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, όσον αφορά τα ομαδικά αθλήματα, διεξάγονται από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.). Αυτές οι κληρώσεις πραγματοποιούνται μετά την προκήρυξη και πριν την έναρξη των συγκεκριμένων φάσεων των αγώνων και θα έχουν ισχύ για ένα (1) έτος.

Η ημερομηνία έναρξης της Α΄ Φάσης των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού θα γνωστοποιηθεί στις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στις σχολικές μονάδες, μέσω εγκυκλίου που θα εκδοθεί από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι»

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης 37628/Δ5/26-03-2026 (ΑΔΑ: Ρ4ΕΛ46ΝΚΠΔ-4ΙΥ), η χορήγηση του βραβείου «Ευ Αγωνίζεσθαι» θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2026-2027. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε όλες τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στην απονομή του βραβείου στους τελικούς των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου, αναδεικνύοντας έτσι το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι μεταξύ των μαθητών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr