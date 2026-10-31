Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, καθώς οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η εξιχνίαση της υπόθεσης, 34 ημέρες μετά την καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, βασίστηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, εργαστηριακές εξετάσεις και την ανασύνθεση των κινήσεων των εμπλεκομένων.

Ο εντοπισμός των δραστών

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών, διεξήχθη σε συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας. Οι ερευνητές συνδύασαν την ανασύσταση του χώρου της έκρηξης με την εξέταση των πειστηρίων, την ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού και την αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στην επιστημονική τεκμηρίωση συνέβαλαν δικαστικοί πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ένας χημικός και το εργαστήριο Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα, στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων συνέδραμαν η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων και στις συλλήψεις της 29ης Οκτωβρίου.

Η επέμβαση στο κτίριο της οδού Λυσικράτους

Οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να επενέβησαν στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του νεοκλασικού κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου. Σκοπός τους ήταν η κλοπή χαλκού από τις σωληνώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημιά που προκλήθηκε στις σωληνώσεις οδήγησε σε διαρροή και συσσώρευση αερίου στο εσωτερικό του ακινήτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στην κατάρρευση του κτιρίου και στον θάνατο έξι ανθρώπων.

Η διαδρομή των κατηγορουμένων και τα πειστήρια

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης είχε η χαρτογράφηση της διαδρομής των τριών ανδρών. Οι ερευνητές παρακολούθησαν, μέσα από το διαθέσιμο οπτικό υλικό, τις κινήσεις τους από την Ομόνοια προς την περιοχή της Ακρόπολης και, στη συνέχεια, προς το Κουκάκι και άλλους δρόμους του κέντρου. Τα επιμέρους στοιχεία επέτρεψαν να συνδεθούν συγκεκριμένα πρόσωπα με την παρουσία τους στο κτίριο πριν από την έκρηξη.

Στο υλικό αυτό καταγράφονται οι τρεις κατηγορούμενοι να απομακρύνονται από το ακίνητο, έχοντας μαζί τους ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα και ένα καροτσάκι με αντικείμενα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει. Σε άλλες καταγραφές φαίνονται δύο από αυτούς.

Ποινικό παρελθόν και δηλώσεις

Το ιστορικό των δραστών περιλαμβάνει δεκάδες συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών, διαρρήξεων, ληστειών και ναρκωτικών, γεγονός που υποδηλώνει ένα πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου σε τηλεοπτική εκπομπή, τόνισε ότι από τη στιγμή που κάποιος διαπράττει τέτοιες αξιόποινες πράξεις, ουσιαστικά αποδέχεται ότι μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο συμβάν. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δικαιολογεί την αυστηροποίηση των ποινών με το νέο νομικό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr