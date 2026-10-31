Η υπόθεση «Χωριάτικο»: 69χρονη με αναπηρία παραχωρούσε το ΑΦΜ της για 800 ευρώ

Οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία εντατικής εξέτασης της υπόθεσης «Χωριάτικο», όπου διερευνάται η εικονική συμμετοχή πολλών προσώπων σε ένα ευρύ δίκτυο περίπου 500 εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτής της εκτεταμένης έρευνας, έχουν εντοπιστεί άτομα που φέρονται να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και, λόγω αυτής της κατάστασης, παραχώρησαν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ τους, έναντι συμφωνημένης μηνιαίας αμοιβής.

Η διερεύνηση της υπόθεσης «Χωριάτικο»

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών επικεντρώνεται στην αποκάλυψη του πλήρους εύρους της εικονικής συμμετοχής σε ένα μεγάλο και πολύπλοκο δίκτυο επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση της εμπλοκής διαφόρων προσώπων σε περίπου 500 εταιρείες που συνδέονται άμεσα με την υπόθεση, η οποία έχει λάβει την ονομασία «Χωριάτικο».

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό το εκτεταμένο σχήμα, έχουν εντοπιστεί πολίτες που βιώνουν έντονα και πιεστικά οικονομικά προβλήματα. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτά τα άτομα προχώρησαν στην παραχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μια συμφωνημένη μηνιαία αμοιβή, η οποία φέρεται να τους προσφέρθηκε.

Η περίπτωση της 69χρονης από τη Ζάκυνθο

Μία ιδιαίτερα ενδεικτική περίπτωση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας αφορά μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 69 ετών, η οποία κατάγεται από το νησί της Ζακύνθου. Η συγκεκριμένη γυναίκα αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σοβαρά και χρόνια προβλήματα τόσο στην υγεία της όσο και στην προσωπική της οικονομική κατάσταση.

Ο δικηγόρος της, κ. Στάθης Μητσόκαλης, ο οποίος μίλησε σχετικά με την υπόθεση στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η πελάτισσά του φέρεται να παραχώρησε τα προσωπικά της στοιχεία. Αυτή η ενέργεια φέρεται να έγινε με σκοπό να λειτουργούν διάφορες επιχειρήσεις στο όνομά της, με την ίδια να λαμβάνει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό κάθε μήνα ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση αυτή.

Απώλεια επιδόματος αναπηρίας

Πριν την εμπλοκή της στην υπόθεση, η 69χρονη γυναίκα φέρεται να λάμβανε επίδομα αναπηρίας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας που την καθιστούν δικαιούχο. Το ποσοστό αναπηρίας της, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, εκτιμάται ότι φτάνει περίπου το 85% με 86%, γεγονός που υπογραμμίζει την ευάλωτη κατάστασή της.

Ωστόσο, μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση «Χωριάτικο» και την εμφάνιση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο όνομά της, η γυναίκα φέρεται να έχασε το επίδομα αυτό. Το επίδομα αποτελούσε μια βασική και ζωτικής σημασίας πηγή εισοδήματος για την εξασφάλιση των προς το ζην, αλλά η επιχειρηματική εικόνα που δημιουργήθηκε στο όνομά της επηρέασε αρνητικά την οικονομική της κατάσταση, οδηγώντας στην απώλεια αυτής της σημαντικής παροχής.

Η συμφωνία για μηνιαία αμοιβή

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου της, η ίδια η γυναίκα φέρεται να προσφέρθηκε να παραχωρήσει τα στοιχεία της, χωρίς να της επιβληθεί κάτι. Είχε λάβει πληροφορίες από ένα συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο την ενημέρωσε ότι υπήρχε η δυνατότητα να λάβει ένα οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση του ΑΦΜ και των λοιπών στοιχείων της.

Της είχαν υποσχεθεί μια σταθερή μηνιαία αμοιβή ύψους 800 ευρώ, συνοδευόμενη από την διαβεβαίωση ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανέναν απολύτως κίνδυνο ή πρόβλημα από την εμπλοκή της σε αυτό το σχήμα. Η γυναίκα φέρεται να έλαβε τα χρήματα για ορισμένους μήνες, όμως στη συνέχεια οι καταβολές της συμφωνηθείσας αμοιβής διακόπηκαν απροειδοποίητα, αφήνοντάς την χωρίς το υποσχόμενο εισόδημα.

Το μοτίβο των «αχυράνθρωπων»

Ο δικηγόρος Στάθης Μητσόκαλης περιέγραψε το φαινόμενο αυτό ως ένα επαναλαμβανόμενο και συστηματικό μοτίβο. Σε αυτό το μοτίβο, άτομα που βρίσκονται σε βαθιά οικονομική ανάγκη εμφανίζονται επίσημα ως ιδιοκτήτες ή στελέχη επιχειρήσεων, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία ουσιαστική συμμετοχή στην πραγματική λειτουργία και διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων.

Ο κ. Μητσόκαλης διευκρίνισε επίσης ότι οι περιπτώσεις των προσώπων που χρησιμοποιούνται ως «αχυράνθρωποι» δεν είναι όλες πανομοιότυπες. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, καθώς ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα φέρεται να είχαν μεγαλύτερη γνώση και ενδεχομένως κάποια συμμετοχή στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με άλλους που ήταν πλήρως ανυποψίαστοι ή απλώς παραχώρησαν τα στοιχεία τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki