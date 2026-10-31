Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική με επίκεντρο τη Σιθωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή της Συκιάς Σιθωνίας, στη Χαλκιδική. Η δόνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σεισμών που έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς την ώρα και το επίκεντρό του.

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Συκιά Σιθωνίας

Αναλυτικότερα, ο σεισμός που απασχόλησε την περιοχή της Χαλκιδικής το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ. Η δόνηση αυτή εντοπίστηκε στην περιοχή της Συκιάς Σιθωνίας, ένα σημείο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας τις τελευταίες ώρες. Η καταγραφή του μεγέθους έγινε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το οποίο παρείχε την αυτόματη λύση για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών του σεισμού.

Η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 03:01. Η ώρα εκδήλωσης του φαινομένου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους αρμόδιους φορείς. Η ακριβής αυτή καταγραφή επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της σεισμικής ακολουθίας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Χαλκιδικής.

Το επίκεντρο της δόνησης

Το επίκεντρο του σεισμού των 4,2 Ρίχτερ εντοπίστηκε σε απόσταση 45 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας. Αυτή η γεωγραφική τοποθεσία προσδιορίζει με ακρίβεια την περιοχή από την οποία προήλθε η σεισμική ενέργεια. Η ακριβής θέση του επίκεντρου είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους σεισμολόγους, καθώς βοηθά στην κατανόηση της γεωδυναμικής συμπεριφοράς της περιοχής.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρείχε τα δεδομένα για το επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας την απόσταση και την κατεύθυνση από την Συκιά Σιθωνίας. Η περιοχή της Σιθωνίας, ως γνωστόν, αποτελεί τμήμα της Χαλκιδικής και βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο σεισμικών φαινομένων, γεγονός που καθιστά την παρακολούθηση της δραστηριότητας ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους και τις αρχές.

Προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

Πριν από τη δόνηση των 4,2 Ρίχτερ το Σάββατο, η περιοχή της Σιθωνίας είχε ήδη βιώσει μια σειρά από σεισμικά φαινόμενα. Αυτή η προηγούμενη δραστηριότητα υποδεικνύει μια συνεχή σεισμική διέγερση στην ευρύτερη ζώνη. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν γίνει μάρτυρες και άλλων δονήσεων, οι οποίες προηγήθηκαν του κύριου σεισμού του Σαββάτου.

Μεταξύ των προηγούμενων σεισμών, ξεχωρίζει μια δόνηση που είχε μεγαλύτερο μέγεθος. Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος από τους προηγούμενους σεισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή ανήλθε στα 4,6 Ρίχτερ. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ένταση της σεισμικής δραστηριότητας που είχε καταγραφεί πριν από τον σεισμό του Σαββάτου, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο συνεχών δονήσεων.

Η χρονική ακολουθία των δονήσεων

Η σεισμική ακολουθία στην περιοχή της Σιθωνίας Χαλκιδικής χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση πολλαπλών δονήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι πρώτες δονήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των 4,6 Ρίχτερ, είχαν προηγηθεί του σεισμού των 4,2 Ρίχτερ που καταγράφηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026. Αυτή η διαδοχή των φαινομένων αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από τους επιστήμονες.

Η καταγραφή του σεισμού των 4,2 Ρίχτερ στις 03:01 το Σάββατο έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας που ξεκίνησε νωρίτερα. Η παρουσία αυτών των διαδοχικών δονήσεων στην ίδια γεωγραφική ζώνη της Συκιάς Σιθωνίας υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και ενημέρωση των πολιτών, με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρέχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Με πληροφορίες από: Newsit