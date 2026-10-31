«Mr. Χωριάτικο»: Εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό αστυνομικό

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως «Mr. Χωριάτικο», βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος, κατηγορούμενος ως ο φερόμενος αρχηγός ενός πολυπλόκαμου δικτύου απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ωστόσο, οι δικαστικές του περιπέτειες δεν σταματούν εκεί, καθώς το όνομά του εμφανίζεται και σε μία ακόμη δικογραφία που αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος φέρεται να εκτείνεται σε περιοχές της Αττικής αλλά και στη Μύκονο.

Ο ρόλος του «Mr. Χωριάτικο» και η αστυνομική πληροφόρηση

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος κατηγορείται ότι κατέβαλε χρηματικό αντίτιμο στον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Ο σκοπός αυτής της καταβολής ήταν η λήψη πληροφοριών και υπηρεσιακών απορρήτων που αφορούσαν τα καταστήματα ιδιοκτησίας του.

Στη δικογραφία, εκτός από τον «Mr. Χωριάτικο», συμπεριλαμβάνονται και δύο στενοί συνεργάτες του, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες του δικτύου. Η εμπλοκή του Γιαννακόπουλου σε αυτή την υπόθεση προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για τις οποίες έχει ήδη διαβεί το κατώφλι της φυλακής.

Ο φερόμενος αρχηγός αστυνομικός και η δομή του κυκλώματος

Ως φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών παρουσιάζεται ένας εν ενεργεία ανθυπαστυνόμος. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι αναζητούσε ναρκωτικές ουσίες που είχαν κατασχεθεί από τις Αρχές, αξιοποιώντας την αστυνομική του ιδιότητα.

Επιπλέον, κι άλλοι αστυνομικοί φέρεται να είχαν νευραλγικό ρόλο μέσα στο δίκτυο, συνδράμοντας στις παράνομες δραστηριότητες. Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση, υπό τον συντονισμό του ανθυπαστυνόμου, κατηγορείται ότι έδρασε τουλάχιστον από το 2023 έως τον Ιούλιο του 2025.

Η δράση και οι κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών

Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση κατηγορείται για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Οι μορφές της δράσης περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση, την οργάνωση και τη διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών.

Επίσης, οι κατηγορίες αφορούν την αγορά, μεταφορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Οι ναρκωτικές ουσίες που αποκτούσε η οργάνωση προέρχονταν τόσο από την αναζήτηση κατασχεμένων ουσιών, όσο και από συμφωνίες με άλλους προμηθευτές. Στη συνέχεια, τα ναρκωτικά διανέμονταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική και Μύκονο.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπέρογκα ποσά

Παράλληλα με τη διακίνηση ναρκωτικών, τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται και για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κάποια από τα μέλη φέρονται να συνέδραμαν οικονομικά τον αρχηγό για την αγορά των ναρκωτικών ουσιών.

Άλλα μέλη παρείχαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, με στόχο να πιστωθούν χρήματα που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, τα ποσά αυτά διαμοιράζονταν, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράνομη προέλευσή τους. Είναι ενδεικτικό ότι φέρεται να έχουν διακινηθεί υπέρογκα ποσά, άνω των 5.000.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, την τελευταία πενταετία, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού ανθυπαστυνόμου και της συντρόφου του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis