Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Οκτωβρίου

Σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Απελλής, η Αμπλία, ο Νάρκισσος, ο Αριστόβουλος και η Στρατονίκη, καθώς και άλλες παραλλαγές των ονομάτων τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη έξι Αποστόλων από τους Εβδομήκοντα, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη διάδοση του χριστιανισμού κατά τον 1ο αιώνα.

Οι έξι Απόστολοι των Εβδομήκοντα

Στις 31 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά συγκεκριμένα έξι σημαντικές μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων: τον Στάχυ, τον Απελλή, τον Αμπλία, τον Ουρβανό, τον Νάρκισσο και τον Αριστόβουλο. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αυτοί οι Απόστολοι ανήκαν στον κύκλο των Εβδομήκοντα Αποστόλων, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του χριστιανισμού πέρα από τα όρια της Ιουδαίας.

Τα ονόματα αυτών των έξι προσώπων συνδέονται με την Καινή Διαθήκη και ειδικότερα με την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στο 16ο κεφάλαιο της επιστολής, ο Παύλος απευθύνει προσωπικούς χαιρετισμούς στον Αμπλία, τον Ουρβανό, τον Στάχυ και τον Απελλή. Επιπλέον, αναφέρεται στους ανθρώπους που ανήκαν στους οίκους του Αριστοβούλου και του Ναρκίσσου. Αυτές οι αναφορές αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες για την ύπαρξη και τη δράση των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Η ξεχωριστή περίπτωση του Αγίου Στάχυος

Ο Άγιος Στάχυς κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην εκκλησιαστική ιστορία, καθώς η παράδοση τον αναγνωρίζει ως τον πρώτο επίσκοπο Βυζαντίου. Η πόλη αυτή, αιώνες αργότερα, θα εξελισσόταν στην Κωνσταντινούπολη. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Στάχυς χειροτονήθηκε από τον ίδιο τον Απόστολο Ανδρέα και υπηρέτησε ως επίσκοπος για δεκαέξι χρόνια.

Αυτή η παράδοση συνδέει την απαρχή της Εκκλησίας του Βυζαντίου απευθείας με την αποστολική εποχή. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτής της παράδοσης δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν πλήρως από σύγχρονες ιστορικές μαρτυρίες.

Άλλοι Απόστολοι και η δράση τους

Ο Άγιος Απελλής αναφέρεται ότι έγινε επίσκοπος Ηράκλειας, όπου ανέπτυξε σημαντική ιεραποστολική δραστηριότητα. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος τον χαρακτηρίζει «δόκιμον ἐν Χριστῷ», έκφραση που υποδηλώνει την εκτίμηση και την αναγνώρισή του προς το πρόσωπο του Απελλή.

Ο Άγιος Αμπλίας, σύμφωνα με τον Συναξαριστή, χειροτονήθηκε επίσκοπος Οδυσσουπόλεως. Ο Άγιος Ουρβανός συνδέεται με την επισκοπική διακονία στη Μ.

Τι γιορτάζουμε αύριο, 1η Νοεμβρίου

Αύριο, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Στάχυος, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου, που ανήκαν στους Εβδομήκοντα Αποστόλους. Επίσης, γιορτάζουν ο Άγιος Επίμαχος ο Αιγύπτιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας από τη Χίο, ο Άγιος Ιάκωβος επίσκοπος Μυγδονίας, ανώνυμος Ομολογητής, καθώς και οι Άγιοι Στέφανος, Βαρνάβας, Τρόφιμος, Δορυμέδων, Κοσμάς, Δαμιανός, Σάββας, Βάσης, Αβράμιος και η συνοδεία τους.

Επιπλέον, τιμώνται ο Άγιος Παιός ο Μάρτυρας, οι Άγιοι Δώδεκα Κορών, οι Άγιοι Σέλευκος και Στρατονίκη, οι Άγιοι Επίμαχος και Γορδιανός, Τρεις Μάρτυρες εν Μελιτινή, οι Όσιοι Σπυρίδων και Νικόδημος οι εν τω σπηλαίω και ο Άγιος Ιωάννης Κοτσούρωφ. Τέλος, τιμάται η ανάμνηση των εγκαινίων του Πατριάρχου Ευκτηρίων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr