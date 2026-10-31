Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα: Καταστροφές και ενδείξεις εμπρησμού

Σοβαρές ζημιές σε οχήματα και εγκαταστάσεις προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα. Η φωτιά, που ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00, κατασβέστηκε έπειτα από την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσής της, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 03:05, στην αντιπροσωπεία που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 156. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι ένοικοι γειτονικής πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 03:00 για τη φωτιά στον επαγγελματικό χώρο που λειτουργεί ως έκθεση αυτοκινήτων. Αρχικά, στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για περίπου δύο ώρες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν και τελικά να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Προληπτική εκκένωση πολυκατοικίας

Παράλληλα με την προσπάθεια των πληρωμάτων να ελέγξουν τις φλόγες, οι Αρχές προχώρησαν για προληπτικούς λόγους στην εκκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα στην επιχείρηση. Η απομάκρυνση των ενοίκων πραγματοποιήθηκε όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση πυρόσβεσης, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.

Ενδείξεις εμπρησμού και έρευνα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πληροφορίες για έκρηξη που προηγήθηκε της εκδήλωσης της φωτιάς. Στον χώρο εντοπίστηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια, στοιχείο που ενισχύει την εξέταση του σεναρίου εμπρηστικής ενέργειας.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημο συμπέρασμα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Την προανάκριση διενεργούν οι αρμόδιοι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες επεκτάθηκε στον χώρο της αντιπροσωπείας.

Οι ζημιές στην αντιπροσωπεία

Αρκετά αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ζημιές καταγράφονται επίσης σε χώρους της αντιπροσωπείας, προκαλώντας σοβαρές υλικές απώλειες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτύπωναν την ένταση της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με την κατάσβεση να έχει ολοκληρωθεί, η έρευνα για την προέλευση της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr