Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γαύδου

Μια λέμβος που μετέφερε συνολικά 51 μετανάστες εντοπίστηκε το τελευταίο διάστημα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι λιμενικές Αρχές της χώρας κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην επιχείρηση περισυλλογής όλων των επιβαινόντων. Η όλη διαδικασία έλαβε χώρα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Ο εντοπισμός της λέμβου

Ο εντοπισμός της λέμβου, η οποία μετέφερε τους 51 αλλοδαπούς, πραγματοποιήθηκε αρχικά από ένα μη επανδρωμένο εναέριο μέσο. Το μέσο αυτό ανήκει στην ευρωπαϊκή δύναμη Frontex, η οποία δραστηριοποιείται στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ακριβές σημείο όπου εντοπίστηκε η λέμβος προσδιορίστηκε στα 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Η άμεση αναγνώριση της λέμβου από το εναέριο μέσο της Frontex επέτρεψε την ταχεία ενημέρωση των ελληνικών λιμενικών αρχών, θέτοντας σε εφαρμογή το πρωτόκολλο για την έρευνα και διάσωση. Αυτή η έγκαιρη πληροφόρηση ήταν καθοριστική για την έναρξη της επιχείρησης, δεδομένου του αριθμού των επιβαινόντων και της θαλάσσιας περιοχής.

Η επιχείρηση περισυλλογής από το Λιμενικό Σώμα

Μετά τον εντοπισμό της λέμβου και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, ακολούθησε μια οργανωμένη επιχείρηση περισυλλογής των 51 αλλοδαπών. Την επιχείρηση αυτή ανέλαβε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο έσπευσε στην περιοχή. Το πλήρωμα του λιμενικού σκάφους προχώρησε στην ασφαλή μεταφορά όλων των επιβαινόντων από τη λέμβο, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλειά τους.

Ο συντονισμός της επιχείρησης ήταν ευθύνη του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ΕΚΣΕΔ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε τέτοιου είδους περιστατικά, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και μέσων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Μεταφορά των μεταναστών στο λιμάνι της Γαύδου

Οι 51 μετανάστες, αφού περισυλλέχθηκαν επιτυχώς από το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, βρίσκονται πλέον καθ' οδόν προς το λιμάνι της Γαύδου. Η επιλογή του λιμανιού της Γαύδου ως σημείο αποβίβασης κρίθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη, λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα του σημείου εντοπισμού και τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

Με την άφιξή τους στο λιμάνι, αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές περιλαμβάνουν την καταγραφή των στοιχείων τους, την παροχή πρώτων βοηθειών εφόσον χρειαστεί, καθώς και την εξέταση των αιτημάτων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού της λέμβου και της διεξαγωγής της επιχείρησης περισυλλογής, οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου ήταν συγκεκριμένες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι.

Η ένταση των ανέμων ανερχόταν στα 3 μποφόρ, μια σχετικά ήπια ένταση που δεν δημιούργησε ιδιαίτερες δυσκολίες στην επιχείρηση διάσωσης. Οι συνθήκες αυτές επέτρεψαν στο πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος να προσεγγίσει τη λέμβο και να ολοκληρώσει την περισυλλογή των 51 αλλοδαπών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki