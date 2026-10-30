Θεσσαλονίκη: 42χρονος οδηγούσε μεθυσμένος, αντιστάθηκε στη σύλληψη και δεν είχε δίπλωμα

Ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Χαριλάου, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο, αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ούτε τα απαραίτητα έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το βράδυ, όταν ο 42χρονος άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που επηρέαζε την ικανότητά του να ελέγχει το όχημα. Η συμπεριφορά του στο τιμόνι περιλάμβανε επικίνδυνους ελιγμούς, δημιουργώντας ανησυχία και κινδύνους για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να σταματήσουν την επικίνδυνη πορεία του οχήματος και να διασφαλίσουν την οδική ασφάλεια στην περιοχή. Η παρουσία του 42χρονου στο τιμόνι, σε κατάσταση μέθης, αποτελούσε άμεση απειλή, καθιστώντας επιτακτική την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων για την αναχαίτισή του.

Σύλληψη και σθεναρή αντίσταση

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να προχωρήσουν στη σύλληψη του 42χρονου, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά. Η αντίστασή του δυσχέρανε το έργο των αρχών, οι οποίες χρειάστηκε να καταβάλουν προσπάθεια για να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα. Η συμπεριφορά αυτή προστίθεται στις ήδη σοβαρές παραβάσεις που είχε διαπράξει ο οδηγός.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, 29 Οκτωβρίου 2026, το βράδυ, μετά την εντόπιση του οχήματος και την παρακολούθηση της πορείας του. Η σθεναρή αντίσταση του άνδρα κατά τη διαδικασία της σύλληψης αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του.

Ελλιπή έγγραφα και παραβάσεις νομοθεσίας

Πέρα από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την αντίσταση κατά της αρχής, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε και άλλες σοβαρές παραβάσεις. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος άνδρας, ο οποίος κατάγεται από τη Γεωργία, δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούσε χωρίς να έχει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια για την κυκλοφορία οχήματος στους ελληνικούς δρόμους.

Επιπλέον, ο συλληφθείς δεν είχε στην κατοχή του έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Η έλλειψη αυτών των εγγράφων συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, προσθέτοντας ένα ακόμη σοβαρό αδίκημα στην ήδη βεβαρημένη του κατάσταση. Οι παραβάσεις αυτές αναδεικνύουν ένα πλέγμα παράνομων ενεργειών που τέθηκαν υπόψη των αρχών.

Σχηματισμός δικογραφίας

Για το σύνολο των πράξεών του, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 42χρονου. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι πολλαπλές και αφορούν την απείθεια προς τις αρχές, τη βία κατά υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της σύλληψης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την έλλειψη άδειας οδήγησης.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τον 42χρονο να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ο συλληφθείς κρατείται για τα περαιτέρω. Η δικογραφία περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες των διαπιστωθέντων παραβάσεων, όπως αυτές προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos