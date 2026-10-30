Η επίδραση του βραδινού γεύματος στον ύπνο: Τι δείχνουν οι έρευνες

Μετά από μια απαιτητική ημέρα, το βραδινό γεύμα αποτελεί συχνά την ευκαιρία για ηρεμία και χαλάρωση, μια στιγμή που επιτέλους καθόμαστε να φάμε με ησυχία. Ωστόσο, η επιλογή, η ποσότητα και η ώρα κατανάλωσής του μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου μας, όπως τονίζει ο Γιώργος Σακκάς, καθηγητής Άσκησης σε Κλινικούς Πληθυσμούς στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι διατροφικές συνήθειες στο τραπέζι έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με παράγοντες όπως το μαξιλάρι ή η θερμοκρασία του δωματίου για μια πραγματικά ξεκούραστη νύχτα.

Η σημασία της σύνθεσης του βραδινού

Ένα βραδινό γεύμα που είναι φιλικό προς τον ύπνο πρέπει, σύμφωνα με τον κ. Σακκά, να προσφέρει κορεσμό χωρίς να προκαλεί αίσθημα βάρους ή δυσφορίας. Οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποδεικνύουν ότι η βάση ενός τέτοιου γεύματος μπορεί να είναι απλή και αποτελεσματική: λαχανικά, μια μέτρια ποσότητα πρωτεΐνης και μια πηγή υδατανθράκων, όλα αυτά με την προσθήκη λίγου ελαιολάδου.

Αυτή η προσέγγιση είναι συμβατή με τη μεσογειακή διατροφή, ένα διατροφικό πρότυπο που έχει συνδεθεί επανειλημμένα με βελτιωμένη ποιότητα ύπνου. Το ενδιαφέρον, όπως επισημαίνεται, δεν βρίσκεται σε κάποιο μεμονωμένο συστατικό που δρα ως «υπνωτικό», αλλά στον συνδυασμό των τροφών και στις γενικότερες καθημερινές διατροφικές συνήθειες που υιοθετούμε.

Ο ρόλος των υδατανθράκων

Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση που συχνά προτείνει τον αποκλεισμό τους, το ψωμί, το ρύζι και τα ζυμαρικά έχουν τη θέση τους στο βραδινό γεύμα, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Σακκάς. Ειδικότερα, σε δική τους έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Κύπρου, δεν διαπιστώθηκε σαφές όφελος από τον πλήρη αποκλεισμό τους από το βραδινό διαιτολόγιο. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε σε υγιείς άνδρες που ακολουθούσαν ένα οργανωμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης.

Στην καθημερινή μας διατροφή, έχει περισσότερο νόημα να δίνουμε προσοχή στην ποιότητα και τη μερίδα των υδατανθράκων που καταναλώνουμε. Τροφές όπως το ψωμί ολικής άλεσης, η βρώμη, τα όσπρια και τα λαχανικά είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Για αυτές τις φυτικές ίνες υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με έναν περισσότερο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο, κάτι που ενισχύει την επιλογή τους στο βραδινό τραπέζι.

Η συμβολή της πρωτεΐνης

Παράλληλα με τους υδατάνθρακες, μια πηγή πρωτεΐνης είναι απαραίτητη στο βραδινό γεύμα. Επιλογές όπως το ψάρι, το αυγό, το γιαούρτι ή τα όσπρια συμβάλλουν αποτελεσματικά στο αίσθημα κορεσμού, βοηθώντας μας να νιώθουμε χορτάτοι. Η πρωτεΐνη παρέχει επίσης, μεταξύ άλλων συστατικών, τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που ο οργανισμός χρησιμοποιεί για την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης.

Οι ουσίες αυτές είναι καθοριστικές για τη ρύθμιση του ύπνου, γεγονός που εξηγεί το επιστημονικό ενδιαφέρον για την τρυπτοφάνη και τον ρόλο της. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα απλό ποτήρι γάλα ή ένα μεγάλο πιάτο κρέας αρκεί από μόνο του για να μας αποκοιμίσει. Η ποσότητα της πρωτεΐνης από μόνη της δεν φαίνεται να είναι ο μοναδικός παράγοντας. Αξίζει να δίνουμε ποικιλία στις πηγές μας, ενσωματώνοντας συχνά στο τραπέζι και φυτικές τροφές, όπως τα όσπρια και τους ξηρούς καρπούς, για ένα πιο ολοκληρωμένο διατροφικό αποτέλεσμα.

Προσοχή στα λιπαρά

Το ίδιο μέτρο είναι απαραίτητο και στην κατανάλωση λιπαρών, σύμφωνα με τον καθηγητή Άσκησης σε κλινικούς πληθυσμούς. Το ελαιόλαδο, οι ανάλατοι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια προσφέρουν ακόρεστα λιπαρά, τα οποία είναι ευεργετικά για την υγεία και μπορούν να ενταχθούν αρμονικά σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Αυτές οι επιλογές συμβάλλουν θετικά στη συνολική διατροφική ισορροπία.

Αντίθετα, η υψηλότερη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, που βρίσκουμε σε τρόφους όπως το βούτυρο και τα λιπαρά κρέατα, έχει συσχετιστεί με λιγότερο βαθύ ύπνο. Παράλληλα, ένα πολύ λιπαρό και βαρύ γεύμα, όπως υποδεικνύουν οι πηγές, μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό και να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της νυχτερινής ξεκούρασης, καθιστώντας τον ύπνο πιο διακοπτόμενο ή λιγότερο αναζωογονητικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki