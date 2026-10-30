Ένα τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧ αυτοκινήτου σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος του Νέου Ρυσίου, με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. Μία γυναίκα, η οδηγός του οχήματος, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει σε προστατευτικά στηθαία και να ανατραπεί.

Τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το περιστατικό αφορούσε την ανατροπή ενός ΙΧ αυτοκινήτου, γεγονός που οδήγησε σε άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Η ακριβής τοποθεσία του συμβάντος ήταν στο ύψος του Νέου Ρυσίου, με την κατεύθυνση του οχήματος να είναι προς τη Χαλκιδική. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες, αποτελώντας αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Η πορεία του οχήματος και η ανατροπή

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, για άγνωστους λόγους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αυτή η απώλεια ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει αρχικά στα προστατευτικά στηθαία που βρίσκονται στην πλευρά του δρόμου.

Μετά την πρόσκρουση στα στηθαία, το όχημα ανετράπη, ακινητοποιούμενο στην εθνική οδό. Το γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη για άμεση παρέμβαση των αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και να παρασχεθεί βοήθεια στην εμπλεκόμενη οδηγό.

Άμεση ανταπόκριση των σωστικών δυνάμεων

Αμέσως μετά την αναφορά του τροχαίου ατυχήματος, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες ανέλαβαν την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των πρώτων στοιχείων. Παράλληλα, κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφτασε τάχιστα για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πιθανή μεταφορά τραυματιών, κατέφθασε επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων ήταν κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού και την άμεση υποστήριξη της οδηγού.

Η κατάσταση της οδηγού και η νοσηλεία της

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στον τόπο του ατυχήματος, προέκυψε ότι μία γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν η οδηγός του ανατραπέντος οχήματος, χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ευτυχώς, οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τραύματα που δεν χαρακτηρίζονται ως σοβαρά. Η μεταφορά της έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους και για να της παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο σοβαρότερης βλάβης στην υγεία της.

Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την ενδελεχή διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε την οδηγό στην απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου της και στην επακόλουθη ανατροπή.

Η διαδικασία της έρευνας περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών, την εξέταση του οχήματος και την ανάλυση των δεδομένων από το σημείο της πρόσκρουσης. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση, θα είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια του περιστατικού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Με πληροφορίες από: Enikos