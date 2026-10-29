Η σύζυγος του Ράσελ Μπραντ τον υπερασπίζεται στο δικαστήριο: «Είναι εκπληκτικά περιποιητικός σύζυγος»

Η Λόρα Μπραντ, σύζυγος του γνωστού κωμικού Ράσελ Μπραντ, κατέθεσε την Τετάρτη στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, υπερασπιζόμενη τον σύζυγό της εν μέσω των σοβαρών κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Η 39χρονη δήλωσε ότι ο Ράσελ Μπραντ είναι ένας «υπέροχος πατέρας» και ένας «εκπληκτικά περιποιητικός σύζυγος», παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει στο παρελθόν λόγω της ασυδοσίας του.

Ο 51χρονος Μπραντ βρίσκεται αντιμέτωπος με επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός και σεξουαλική επίθεση, εναντίον έξι γυναικών. Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν μια χρονική περίοδο 10 ετών, ξεκινώντας από το 1999, με τον κωμικό να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Οι κατηγορίες κατά του Ράσελ Μπραντ

Ο Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για επτά αδικήματα, τα οποία περιλαμβάνουν βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Οι κατηγορίες αυτές έχουν υποβληθεί από έξι διαφορετικές γυναίκες. Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα φερόμενα αδικήματα είναι εκτεταμένη, καλύπτοντας μια δεκαετία, από το 1999 και μετά. Ο κωμικός έχει δηλώσει ότι αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται.

Η δίκη διεξάγεται στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, όπου η σύζυγός του, Λόρα Μπραντ, κλήθηκε να καταθέσει. Η κατάθεσή της αποτελεί μέρος της διαδικασίας, καθώς ο δικηγόρος του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ Κ.Σ., συμμετέχει ενεργά στην υπεράσπιση του πελάτη του.

Η γνωριμία και η αρχή της σχέσης του ζευγαριού

Η Λόρα Μπραντ περιέγραψε στο δικαστήριο πώς γνώρισε τον Ράσελ Μπραντ το 2006, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Η συνάντησή τους έγινε μετά την παράσταση του Μπραντ με τίτλο «Shame». Η Λόρα χαρακτήρισε την παράσταση ως «πολύ, πολύ, πολύ αστεία», «εξαιρετικά διασκεδαστική» και σεξουαλικά άσεμνη.

Συναντήθηκαν στο φουαγιέ των Αιθουσών Συνέλευσης. Εκεί, ο Μπραντ έκανε κομπλιμέντα στη φίλη της Λόρα, η οποία είχε ήδη σύντροφο. Στη συνέχεια, ο κωμικός απευθύνθηκε στη Λόρα ρωτώντας την: «Αλλά πες μου ότι δεν έχεις φίλο», με την ίδια να απαντά: «Όχι, δεν έχω».

Η Λόρα θυμήθηκε ότι ο Μπραντ επικοινώνησε μαζί της την επόμενη μέρα και είχαν στοματικό σεξ. Όταν ρωτήθηκε από τον δικηγόρο του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ Κ.Σ., αν ο σύζυγός της ήθελε να κάνουν διεισδυτικό σεξ, η Λόρα απάντησε: «Δεν ήθελα, αλλά δεν θυμάμαι καν να ήταν θέμα συζήτησης. Δεν είχα πρόθεση και δεν θυμάμαι να το ζήτησε».

Η εξέλιξη της σχέσης και η μονογαμία

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Σεπτέμβριο του 2006. Η Λόρα Μπραντ δήλωσε ότι ο Ράσελ Μπραντ σεβάστηκε «απόλυτα» τις επιθυμίες της σεξουαλικά. Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του απέναντί της, ανέφερε: «Πολύ περιποιητική, απόλυτα στο ρυθμό μου. Δεν ήμουν έμπειρη, είχα μόνο έναν σύντροφο πριν από τον Ράσελ και ένιωθα ότι με φρόντιζε απόλυτα ο Ράσελ».

Ωστόσο, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η σχέση τους διαλύθηκε λόγω της απιστίας του Μπραντ. Η Λόρα ρωτήθηκε αν αντιλήφθηκε λίγο αργότερα ότι ήταν άτακτος και είχε σεξουαλική δραστηριότητα με άλλες γυναίκες. Η απάντησή της ήταν: «Ήξερα όταν τον γνώρισα ότι του άρεσαν οι γυναίκες και κατάλαβα προς το τέλος του έτους ότι είχε σχέσεις με άλλες γυναίκες, ναι».

Η Λόρα Μπραντ επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι χώρισε τον Φεβρουάριο του 2007 εξαιτίας της απιστίας του. «Ήμουν αφοσιωμένη, είχαμε πει και οι δύο ότι αγαπιόμασταν, αλλά ήταν σαφές ότι ήταν δύσκολο για αυτόν να είναι μονογαμικός. Το συζητήσαμε. Το βρήκα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Η σημερινή εικόνα του Ράσελ Μπραντ

Παρά τις προηγούμενες δυσκολίες και τον χωρισμό τους λόγω της απιστίας του, η Λόρα Μπραντ τόνισε στην κατάθεσή της την τρέχουσα θετική εικόνα που έχει για τον σύζυγό της. Η 39χρονη περιέγραψε τον Ράσελ Μπραντ ως έναν «υπέροχο πατέρα», υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στην οικογένειά τους.

Επιπλέον, η Λόρα Μπραντ τον χαρακτήρισε ως έναν «εκπληκτικά περιποιητικό σύζυγο», δίνοντας έμφαση στην τωρινή συμπεριφορά και φροντίδα του απέναντί της. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της δίκης για βιασμό, στην οποία ο σύζυγός της είναι κατηγορούμενος, και αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki