Η ΟΣΥ ξεκίνησε έρευνα για τη θανατηφόρα παράσυρση πεζής στη Βούλα

Εσωτερική διερεύνηση έχει ξεκινήσει στην εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) μετά το τραγικό περιστατικό της θανατηφόρας παράσυρσης μιας πεζής γυναίκας από λεωφορείο, το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Βούλας, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, υποκύπτοντας στα τραύματά της.

Το χρονικό της παράσυρσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου 2026, σε κεντρικό σημείο της Βούλας. Συγκεκριμένα, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, ένα λεωφορείο που εκτελούσε την κυκλική γραμμή 162, με δρομολόγιο Βούλα – Πανόραμα, ενεπλάκη στην παράσυρση μιας πεζής γυναίκας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν ηλικιωμένη και προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός του λεωφορείου δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης γυναίκας τη στιγμή που εκείνη επιχείρησε να περάσει τη λεωφόρο. Αυτό οδήγησε στην παράσυρσή της, προκαλώντας της σοβαρότατα τραύματα. Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για την καταγραφή των δεδομένων και την έναρξη της προανάκρισης.

Η διακομιδή της γυναίκας και η μάχη για τη ζωή της

Μετά την παράσυρση, η τραυματισμένη γυναίκα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε άμεσα στο σημείο. Η διακομιδή της κρίθηκε επιτακτική και πραγματοποιήθηκε στο «Ασκληπιείο» της Βούλας. Εκεί, οι ιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί από την πρόσκρουση.

Παρά τις άμεσες ενέργειες και την ιατρική φροντίδα, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας ήταν μη αναστρέψιμη. Λίγη ώρα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Η είδηση του θανάτου της βύθισε σε πένθος την οικογένειά της και τους οικείους της, ενώ η τραγωδία έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Η επίσημη ανακοίνωση και η εσωτερική διερεύνηση της ΟΣΥ

Η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας. Η ΟΣΥ υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το περιστατικό.

Παράλληλα, με εντολή της διοίκησης της ΟΣΥ, έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση του συμβάντος. Αυτή η διαδικασία έχει ως στόχο τη συλλογή και την εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν το δυστύχημα. Η εταιρεία επιδιώκει να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα παράσυρση, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Πλήρης συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η ΟΣΥ δηλώνει την πλήρη συνεργασία της με τις αρμόδιες αρχές. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να θέσει στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που διαθέτει και μπορεί να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές στην προανάκριση και στην αναζήτηση της αλήθειας.

Η συνεργασία με την Τροχαία και τις άλλες εμπλεκόμενες αρχές είναι κρίσιμη για την αποσαφήνιση όλων των πτυχών του περιστατικού. Η ΟΣΥ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα γίνουν για να διερευνηθεί το τραγικό συμβάν με τον πιο λεπτομερή και υπεύθυνο τρόπο. Η διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο από τις αστυνομικές αρχές όσο και εσωτερικά από την εταιρεία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit