Η κυβέρνηση της Αλβανίας επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα σε διαδηλωτές

Η κυβέρνηση της Αλβανίας προχωρά στη θεσμοθέτηση αυστηρών προστίμων που αγγίζουν τα 5.500 ευρώ για διαδηλωτές που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις οι οποίες μετατρέπονται σε βίαιες. Το μέτρο αυτό, το οποίο έχει ως στόχο την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων που ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης, αφορά ακόμα και όσους πολίτες δεν ασκούν οι ίδιοι βία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο και ύψος προστίμων

Το νομοθετικό πακέτο, το οποίο εγκρίθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, προβλέπει πρόστιμα έως 500.000 λεκ για όσους παραμένουν σε συγκεντρώσεις όπου εκδηλώνονται βίαια επεισόδια ή λεηλασίες. Αυτό ισχύει ακόμα και αν οι ίδιοι οι διαδηλωτές δεν συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις ενέργειες. Οι κυρώσεις αφορούν συγκεκριμένα όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στον χώρο μιας βίαιης συγκέντρωσης, παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας να αποχωρήσουν.

Το ποσό των 5.500 ευρώ είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα της Αλβανίας, καθώς αντιστοιχεί σχεδόν σε έξι μέσους μηνιαίους μισθούς. Οι μέσες μικτές αποδοχές στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 930 ευρώ, καθιστώντας το πρόστιμο ένα σημαντικό οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

Έμπνευση από γαλλικό νομοσχέδιο και δηλώσεις Ράμα

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ότι η έμπνευση για αυτά τα μέτρα προήλθε από ένα γαλλικό νομοσχέδιο. Το εν λόγω νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από την Άνω Βουλή της Γαλλίας την ίδια Τετάρτη που εγκρίθηκε και το αλβανικό πακέτο.

Το γαλλικό νομοσχέδιο καθιστά τους διαδηλωτές οικονομικά υπεύθυνους για τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στον δρόμο, μια αρχή που φαίνεται να υιοθετείται και από την αλβανική κυβέρνηση.

Διευρυμένες αρμοδιότητες για την αστυνομία

Οι νέες ρυθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο στα πρόστιμα, αλλά προβλέπουν επίσης αυξημένες αρμοδιότητες για την αστυνομία. Συγκεκριμένα, η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα να περιορίζει προσωρινά, για διάστημα έως 72 ωρών, τις συγκεντρώσεις κοντά σε ευαίσθητες περιοχές.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν σχολεία, νοσοκομεία και κυβερνητικά κτήρια. Ο περιορισμός θα επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται σοβαρός και άμεσος κίνδυνος βίας, ενισχύοντας τον ρόλο των αρχών στην πρόληψη επεισοδίων.

Κυρώσεις για υποκίνηση και αποζημιώσεις επιχειρήσεων

Παράλληλα με τα πρόστιμα και τις διευρυμένες αρμοδιότητες της αστυνομίας, το νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσπίζει και άλλες κυρώσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπονται κυρώσεις για την υποκίνηση βίαιων ενεργειών μέσω διαδικτύου, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των ψηφιακών μέσων στη διοργάνωση και κλιμάκωση των διαδηλώσεων.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν την αποζημίωση μικρών επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται ζημιές κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Αυτό αποσκοπεί στην προστασία των επαγγελματιών από τις οικονομικές επιπτώσεις των βίαιων διαμαρτυριών.

Εξαιρέσεις και ανησυχίες για το δικαίωμα στη διαδήλωση

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από τις κυρώσεις για την παραμονή σε βίαιες συγκεντρώσεις εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων. Σε αυτές περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, υγειονομικό προσωπικό, παρατηρητές, δημόσιοι λειτουργοί εν ώρα υπηρεσίας, καθώς και περαστικοί που τυχαίνει να βρίσκονται στον χώρο των επεισοδίων.

Ωστόσο, η αυστηροποίηση του πλαισίου προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τον περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση. Οι νέες κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και σε πολίτες που δεν έχουν ασκήσει οι ίδιοι βία, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την ελευθερία της έκφρασης και της συνάθροισης στη χώρα.

Τα μέτρα τίθενται άμεσα σε ισχύ, ωστόσο για να διατηρηθούν σε μόνιμη βάση θα πρέπει να εγκριθούν από το αλβανικό κοινοβούλιο εντός 45 ημερών.

Με πληροφορίες από: Topontiki