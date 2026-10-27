Η απάτη του Mr Χωριάτικο: Δίκτυο 433 εταιρειών και ζημιά 120 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Ένα τεράστιο δίκτυο με τουλάχιστον 433 εταιρείες και πάνω από 150 αχυρανθρώπους φέρεται να διοικούσε ο 58χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως Mr Χωριάτικo. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Ο 58χρονος συνελήφθη στα Ιωάννινα, λίγο πριν περάσει στην Αλβανία, ενώ στο στόχαστρο των Αρχών μπαίνουν γνωστές αλυσίδες και άλλες επιχειρήσεις.

Το εκτεταμένο δίκτυο και οι «αχυράνθρωποι»

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, στο στόχαστρο μπαίνουν αλυσίδες γνωστές στο ευρύ κοινό, όπως οι Bread Factory, Χωριάτικο, Attica Bread και Sfoliata Store. Επιπλέον, το δίκτυο περιελάμβανε καφέ-μπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, ακόμα και στριπτιζάδικα στη Συγγρού, καθώς και σε τουλάχιστον δύο νησιά.

Ως διαχειριστές των εταιρειών, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ηλικιωμένοι, οι οποίοι πληρώνονταν με 500 έως 1.000 ευρώ τον μήνα. Μάλιστα, οι Αρχές εντόπισαν ως εκπρόσωπο εταιρειών του κυκλώματος ένα άτομο που έχει πεθάνει εδώ και τέσσερα χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «αχυράνθρωποι» έχουν αρχίσει να μιλούν στους αξιωματικούς του ελληνικού FBI, «δείχνοντας» τον πραγματικό ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Ο 58χρονος, μετά τη σύλληψή του στα Ιωάννινα, κράτησε σκληρή αρνητική στάση κατά την προανάκριση. Ωστόσο, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για «εξαιρετικά δεμένη δικογραφία», η οποία περιλαμβάνει νόμιμες επισυνδέσεις και βιντεοληπτικό υλικό.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν μόλις 400.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τη δέσμευση περιουσιών, αποκαλύφθηκαν τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί σε ονόματα γυναικών-αχυρανθρώπων, οι οποίοι περιείχαν 6 εκατ. ευρώ και φέρεται να ανήκουν στον Mr. Χωριάτικο. Επίσης, εντοπίστηκε ένας λογαριασμός στη Δανία που λειτουργούσε ως «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρήματος.

Οι κατηγορίες και ο ρόλος της Ρόδου

Η δικογραφία περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ναρκωτικά. Για το αδίκημα της μαστροπείας, έγιναν συλλήψεις που σχετίζονται με γνωστό στριπτιζάδικο στη Συγγρού. Παρόλο που το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό, οι επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα παρείχαν το απαραίτητο προανακριτικό υλικό.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην υπόθεση αποτελεί η Ρόδος. Εκεί συνελήφθη ένας γνωστός τοπικός επιχειρηματίας, με τα αρχικά Κ.Α., ο οποίος διατηρεί καφέ, beach bar και sushi bar. Οι Αρχές συνδέουν την υπόθεση με μία σύλληψη που πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό στα τέλη Αυγούστου, όταν ένας άνδρας βρέθηκε με 950.000 ευρώ μετρητά, ποσό που φέρεται να ήταν εισπράξεις του κυκλώματος. Στο ίδιο νησί, σε υποκατάστημα real estate, βρέθηκαν πλήθος POS, τραπεζικές κάρτες και 30 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες ενώπιον της Δικαιοσύνης

Συνολικά 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Δευτεράς ενώπιον του Εισαγγελέα. Τους αποδόθηκαν βαρύτατες κατηγορίες και τους δόθηκε προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα δοθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr