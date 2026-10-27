Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2027: Κλιμακωτά πρόστιμα έως 100% για τους καθυστερούντες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας του 2027 στην πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα νέα ειδοποιητήρια αναμένονται στα μέσα Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Η καταληκτική προθεσμία εξόφλησης έχει οριστεί για την 31η Δεκεμβρίου 2026, ενώ το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει αυστηρά κλιμακωτά πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Αυτά τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και το 100% της αρχικής οφειλής, καθιστώντας εξαιρετικά ασύμφορη οποιαδήποτε εκπρόθεσμη καταβολή. Η ΑΑΔΕ συνιστά την έγκαιρη τακτοποίηση των οφειλών προς αποφυγή επιβαρύνσεων.

Το νέο πλαίσιο προστίμων

Το νέο σύστημα υπολογισμού προστίμων, το οποίο βασίζεται στον νόμο 5113/2024, έχει ως στόχο να αποτρέψει τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, το ποσό του προστίμου δεν είναι σταθερό, αλλά αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον μήνα που πραγματοποιείται η εξόφληση μετά την αρχική προθεσμία.

Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο καθυστερεί κάποιος να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το πρόστιμο που θα κληθεί να καταβάλει. Το ελάχιστο πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής έχει οριστεί στα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από το αρχικό ποσό των τελών.

Παράδειγμα υπολογισμού προστίμων

Για να γίνει πιο κατανοητό το πώς λειτουργεί το κλιμακωτό σύστημα, δίνεται ένα παράδειγμα για ένα όχημα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 690 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με τον μήνα εξόφλησης:

Εάν η εξόφληση γίνει τον Ιανουάριο, το πρόστιμο ανέρχεται στο 10% των τελών, δηλαδή 69 ευρώ, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 759 ευρώ.

Για εξόφληση τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο είναι 20%, δηλαδή 138 ευρώ, με το σύνολο να διαμορφώνεται στα 828 ευρώ.

Τον Μάρτιο, το πρόστιμο αυξάνεται στο 30% (207 ευρώ), ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 897 ευρώ.

Εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, το πρόστιμο φτάνει το 40% (276 ευρώ), με το τελικό ποσό να είναι 966 ευρώ.

Για τον Μάιο, το πρόστιμο είναι 50% (345 ευρώ), με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 1035 ευρώ.

Τον Ιούνιο, το πρόστιμο φτάνει το 60% (414 ευρώ), με το σύνολο να διαμορφώνεται στα 1104 ευρώ.

Εάν η εξόφληση γίνει τον Ιούλιο, το πρόστιμο ανέρχεται στο 70% (483 ευρώ), με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 1173 ευρώ.

Για τον Αύγουστο, το πρόστιμο είναι 80% (552 ευρώ), με το σύνολο να διαμορφώνεται στα 1242 ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο, το πρόστιμο φτάνει το 90% (621 ευρώ), με το τελικό ποσό να είναι 1311 ευρώ.

Από τον Οκτώβριο και μετά, το πρόστιμο διπλασιάζεται, φτάνοντας το 100% της αρχικής οφειλής, δηλαδή 690 ευρώ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 1380 ευρώ.

Πώς θα εκδώσετε το ειδοποιητήριο

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δύο βασικές ψηφιακές οδούς για να προμηθευτούν το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας τους. Η πρώτη επιλογή είναι μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, όπου μπορούν να καταχωρίσουν απλώς τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς να απαιτούνται κωδικοί TAXISnet.

Η δεύτερη επιλογή είναι μέσω της πλατφόρμας myCAR, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει επιπλέον λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα προβολής όλων των οχημάτων που ανήκουν στον χρήστη, τη λήψη κωδικών πληρωμής σε αρχείο Excel για πολλούς ιδιοκτήτες, την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής, καθώς και τη δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας ή άρσης αυτής.

Τρόποι εξόφλησης και το ζήτημα των παρατάσεων

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του κωδικού RF, ο οποίος αναγράφεται στο ειδοποιητήριο. Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το QR Code που επίσης αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, μέσω e-banking ή mobile banking. Επιπλέον, η πληρωμή είναι δυνατή και στα φυσικά καταστήματα των τραπεζών καθώς και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Όσον αφορά το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας, οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να τη θεωρούν δεδομένη. Το κλιμακωτό σύστημα προστίμων έχει θεσπιστεί ακριβώς για να αντικαταστήσει τις οριζόντιες παρατάσεις που ίσχυαν στο παρελθόν. Παρότι η νομοθεσία διατηρεί τη δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για παράταση, η ΑΑΔΕ συνιστά την έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής προς αποφυγή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki