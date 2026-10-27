Δεμένα τα πλοία σε επτά λιμάνια λόγω απεργίας ναυτεργατών στις 30 Οκτωβρίου

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία σε επτά λιμάνια της χώρας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προκηρύξει οι ναυτεργάτες. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν σημαντικές αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα πλοία, καθώς και την αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ακτοπλοϊκή σύνδεση και τις θαλάσσιες μεταφορές σε κεντρικά σημεία της Ελλάδας.

Τα λιμάνια που θα παραμείνουν δεμένα

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, οι επιβάτες και οι μεταφορείς θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς τα πλοία πρόκειται να παραμείνουν ακινητοποιημένα σε μια σειρά από κομβικά λιμάνια. Συγκεκριμένα, η απεργία θα επηρεάσει πλήρως τη λειτουργία των λιμανιών του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, που αποτελούν τις βασικές πύλες για τα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Η ακινητοποίηση των πλοίων σε αυτά τα σημεία θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Πέρα από τα λιμάνια της Αττικής, οι κινητοποιήσεις των ναυτεργατών θα επεκταθούν και σε άλλα στρατηγικής σημασίας λιμάνια της χώρας. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στην Πάτρα και την Ηγουμενίτσα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία και το Ιόνιο Πέλαγος αντίστοιχα. Επιπλέον, η απεργία θα συμπεριλάβει τα λιμάνια της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου, ολοκληρώνοντας τον κατάλογο των επτά λιμανιών όπου δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις πλοίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής.

Οι βασικές διεκδικήσεις των ναυτεργατών

Οι ναυτεργάτες προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις με σαφείς και συγκεκριμένες διεκδικήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται τόσο στην οικονομική τους κατάσταση όσο και στις συνθήκες εργασίας τους. Ένα από τα κύρια αιτήματα είναι η αύξηση κατά 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ένα ποσοστό που θεωρούν απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών τους και την αναγνώριση της φύσης του επαγγέλματός τους. Παράλληλα, ζητούν τη βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων, ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των πλοίων και την αποτελεσματικότητα της εργασίας εν πλω.

Επιπλέον, στα αιτήματα των ναυτεργατών περιλαμβάνεται η καθιέρωση επτάωρης εργασίας, με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού τους ωραρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και την υγεία, καθώς διεκδικούν την υποχρεωτική παρουσία γιατρού σε όλα τα πλοία. Τέλος, μια σημαντική διεκδίκηση αφορά την αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, με τους ναυτεργάτες να επικαλούνται τους κινδύνους που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις και την ανάγκη για ειδική αντιμετώπιση σε αυτές τις συνθήκες.

Συμμετοχή και άλλων εργατικών φορέων στις κινητοποιήσεις

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις της 30ης Οκτωβρίου δεν περιορίζονται μόνο στους ναυτεργάτες, αλλά ενισχύονται και από τη συμμετοχή άλλων εργατικών φορέων, δίνοντας ένα ευρύτερο χαρακτήρα στις διεκδικήσεις. Η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) έχει επίσης προκηρύξει τη συμμετοχή της, με τρίωρες στάσεις εργασίας. Οι στάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, επηρεάζοντας τη λειτουργία των λιμανιών και συμπληρώνοντας τις κινητοποιήσεις των ναυτεργατών.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει ανακοινώσει τη δική του 24ωρη απεργία για την ίδια ημέρα, καλώντας τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Νωρίτερα, στις 09:15, θα πραγματοποιηθεί προσυγκέντρωση στην Αγία Τριάδα Πειραιά, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Αυτές οι παράλληλες δράσεις στον Πειραιά αναδεικνύουν την ευρύτερη κινητοποίηση του εργατικού κόσμου για τα ζητήματα που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Enikos