Νέος κύκλος κλήσεων στον ανακριτή για τα στημένα στο μπάσκετ

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς η έρευνα διευρύνεται με την προσθήκη 11 νέων προσώπων στο κάδρο των αρχών. Συγκεκριμένα, οκτώ διαιτητές της Α1 κατηγορίας και τρεις παράγοντες ομάδας της GBL βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος κλήσεων για την παροχή εξηγήσεων, καθώς στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται επιβαρυντικά στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και δεν αποκλείεται η έρευνα να οδηγήσει στην άσκηση νέων ποινικών διώξεων, εφόσον κριθεί ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις.

Νέα πρόσωπα στο μικροσκόπιο των αρχών

Η διεύρυνση της έρευνας φέρνει στο προσκήνιο ακόμη 11 πρόσωπα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Οκτώ διαιτητές που δραστηριοποιούνται στην Α1 κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και τρεις παράγοντες ομάδας της GBL βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών.

Οι κλήσεις για εξηγήσεις προς αυτά τα πρόσωπα αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην ανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιέχει στοιχεία που φέρονται να επιβαρύνουν τη θέση των συγκεκριμένων ατόμων, ενώ η περαιτέρω διερεύνηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες ποινικές διώξεις.

Σχέσεις εμπιστοσύνης και επιρροής

Στο επίκεντρο της ανάκρισης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι σχέσεις συγκεκριμένων διαιτητών με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον στενό συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη. Οι δύο άνδρες συγκαταλέγονται στους κατηγορουμένους της πολύκροτης υπόθεσης που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν δοθεί, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρονται να είχαν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με ορισμένους διαιτητές. Αυτές οι σχέσεις τους επέτρεπαν να βασίζονται σε αυτούς, όταν επιδίωκαν να επηρεάσουν την εξέλιξη ή το τελικό αποτέλεσμα συγκεκριμένων αναμετρήσεων στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Ο μηχανισμός ελέγχου της διαιτησίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι δικαστικές αρχές στις καταγγελίες που αφορούν τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου της διαιτησίας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αυτός ο μηχανισμός φέρεται να ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) από τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Όπως καταγγέλλεται, ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας φέρεται να επιδίωκε όχι μόνο να αποκτήσει επιρροή στους ορισμούς και στις αποφάσεις των διαιτητών, αλλά και να περιθωριοποιήσει όσους δεν θεωρούσε συνεργάσιμους. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λιόλιος και πρόσωπα του περιβάλλοντός του φέρονται να χαρακτήριζαν ορισμένους διαιτητές «βαριά άρρωστους», με σκοπό τον παραγκωνισμό ή ακόμη και την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του μπάσκετ.

Καθοριστικός ο ρόλος του προστατευόμενου μάρτυρα

Καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διαδραματίζουν οι καταθέσεις του Βαγγέλη Τσάπα. Ο κ. Τσάπας έχει διατελέσει παράγοντας τόσο στον Φάρο Κερατσινίου όσο και στον Ιωνικό Νικαίας και βρίσκεται σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία στις αρχές.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης γνώριζαν εκ των προτέρων τους ορισμούς διαιτητών σε αγώνες που παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή η γνώση φέρεται να υπήρχε πριν ακόμη οι ορισμοί αυτοί ανακοινωθούν επισήμως στο κοινό, γεγονός που ερευνάται ενδελεχώς.

Προηγούμενες εξελίξεις στην υπόθεση

Στο πλαίσιο των προηγούμενων εξελίξεων της ίδιας υπόθεσης, ο διαιτητής Κορομηλάς έχει οδηγηθεί στη φυλακή. Παράλληλα, οι διαιτητές Τσαρούχα και Πηλοΐδης έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, φέροντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis