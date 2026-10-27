Η διαρροή για τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου ακύρωσε έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε strip club

Μία «διαρροή» πληροφοριών σχετικά με την αστυνομική έρευνα για τη σύλληψη του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου και των συνεργών του είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί μια προγραμματισμένη έφοδος του «ελληνικού FBI» σε strip club της Αθήνας. Οι αξιωματικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση σχεδίαζαν αρχικά να σχηματίσουν δικογραφία όχι μόνο για φορολογική απάτη, αλλά και για εμπορία ανθρώπων. Ωστόσο, μετά τη διαρροή, η δικογραφία αφορά αποκλειστικά σε φορολογική απάτη.

Η ακυρωμένη έφοδος και οι αρχικοί σχεδιασμοί

Οι αξιωματικοί που χειρίζονταν την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες που τους οδήγησαν να σχεδιάσουν μια κεκαλυμμένη επιχείρηση σε συγκεκριμένο strip club στην Αθήνα. Το εν λόγω κατάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αστυνομικών, συνδεόταν με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη συλλογή στοιχείων που θα επέτρεπαν τη δίωξη όχι μόνο για φορολογική απάτη, αλλά και για το σοβαρότερο αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, η «διαρροή» των πληροφοριών σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα άλλαξε άρδην τα δεδομένα, οδηγώντας στην άμεση ακύρωση της επιχείρησης στο strip club.

Η διαφυγή από την Αθήνα και η επισπευσμένη σύλληψη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν στην Αθήνα μέχρι την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την επιχείρηση σύλληψής του. Η αρχική σύλληψη είχε προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της Δευτέρας, με μυστικούς αστυνομικούς να τον παρακολουθούν διακριτικά.

Κάποια στιγμή, ο επιχειρηματίας, που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» της απάτης, πήρε μια βαλίτσα και έφυγε από το σπίτι του στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω του τα κινητά του τηλέφωνα. Αυτή η κίνηση οδήγησε στην επίσπευση της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά το πρωί της Κυριακής.

Ο εντοπισμός στα Ιωάννινα μέσω τηλεφώνου συνεργάτη

Ο γεωγραφικός εντοπισμός του Άγγελου Γιαννακόπουλου κατέστη δυνατός μέσω του στίγματος τηλεφώνου που ανήκε σε συνεργάτη του, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσω αυτής της πληροφορίας, διαπιστώθηκε ότι ο επιχειρηματίας ταξίδευε προς τα Γιάννενα.

Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι ο Γιαννακόπουλος σκόπευε να διαφύγει στην Αλβανία, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις αρχές. Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή των Ιωαννίνων. Υπάρχουν επίσης υπόνοιες ότι ο ίδιος μπορεί να είχε υποψίες για την επικείμενη σύλληψή του αρκετό καιρό πριν, και για αυτό τον λόγο είχε βρεθεί στο Ντουμπάι, αν και ο λόγος της επιστροφής του στην Ελλάδα παραμένει άγνωστος.

Η φυγή συνεργατών στο εξωτερικό και τα κατασχεθέντα κινητά

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα δεν ήταν μόνο ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αυτός που είχε πληροφόρηση για την επικείμενη έρευνα. Δύο γυναίκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως στενές συνεργάτιδές του και από κάποιες πηγές ως «ταμίες» της οργάνωσης, διέφυγαν στο εξωτερικό.

Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι η μία από αυτές έφυγε για τη Ρουμανία και η άλλη για τη Γερμανία. Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει το κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του Άγγελου Γιαννακόπουλου κατά τη σύλληψή του στα Ιωάννινα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι σε αυτό το τηλέφωνο δεν περιέχονται οι βασικές του συνομιλίες, καθώς ο ίδιος χρησιμοποιούσε περίπου πέντε κινητά τηλέφωνα και φέρεται να λάμβανε ιδιαίτερη προσοχή στις επικοινωνίες του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis