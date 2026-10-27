Πονόλαιμος: Πώς να διακρίνετε τον στρεπτόκοκκο από άλλες λοιμώξεις, σύμφωνα με γιατρούς

Ο πονόλαιμος αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα που ταλαιπωρεί πολλούς, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Ενώ συνήθως συνδέεται με το κοινό κρυολόγημα, μπορεί επίσης να αποτελέσει ένδειξη άλλων λοιμώξεων, όπως ο στρεπτόκοκκος, η γρίπη ή ακόμα και ο COVID-19. Σύμφωνα με γιατρούς, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αρχική διάκριση μεταξύ αυτών των καταστάσεων, αν και οι εξετάσεις παραμένουν ο μόνος σίγουρος τρόπος για μια ακριβή διάγνωση.

Η διάκριση μέσω του βήχα

Η παρουσία βήχα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο για να διακρίνουμε αν ο πονόλαιμος οφείλεται σε στρεπτόκοκκο ή σε κάποιον ιό. Η Dr. Whitney Lyn, γιατρός στο Κέντρο Υγείας Sengstacke του Νοσοκομείου Provident, επισημαίνει ότι εάν κάποιος αντιμετωπίζει βήχα μαζί με τον πονόλαιμο, είναι λιγότερο πιθανό η ασθένειά του να είναι στρεπτόκοκκος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ατόμων που πάσχουν από στρεπτόκοκκο δεν παρουσιάζουν βήχα.

Συνεπώς, ακόμα κι αν υπάρχει πυρετός και πονόλαιμος, ο βήχας λειτουργεί ως ένας δείκτης που μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα βακτηριακής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο. Αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς πολλοί ιοί εξαπλώνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας των συμπτωμάτων.

Τα κλασικά συμπτώματα του στρεπτόκοκκου

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχουν προσδιορίσει τα πιο κοινά συμπτώματα του στρεπτόκοκκου, τα οποία περιγράφει αναλυτικά και η Dr. Neha Bhagi, παιδίατρος στο Νοσοκομείο John H. Stroger Jr. της κομητείας Cook. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κλασικός στρεπτόκοκκος χαρακτηρίζεται από πυρετό, ο οποίος μπορεί να είναι χαμηλός (όπως 37,8°C) ή ακόμα και υψηλός (όπως 38,3°C ή 38,9°C).

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι ασθενείς με στρεπτόκοκκο δεν έχουν πολλά άλλα συμπτώματα, όπως βήχα. Αντιθέτως, παρουσιάζουν έντονο πόνο στο λαιμό, αίσθημα φαγούρας και δυσκολία στην κατάποση. Ο πόνος είναι τόσο έντονος που κάθε φορά που πίνουν ή τρώνε κάτι, προκαλείται δυσφορία. Όταν κάποιος εμφανίζει αυτά τα κλασικά συμπτώματα, δηλαδή πυρετό, έντονο πόνο στο λαιμό χωρίς βήχα, τότε συνιστάται πάντα να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για επιβεβαίωση.

Η σημασία της εργαστηριακής διάγνωσης

Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αρχική εκτίμηση, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να μάθει κανείς με σιγουριά αν πάσχει από στρεπτόκοκκο είναι μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Η διάκριση είναι κρίσιμη, καθώς ο στρεπτόκοκκος είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που απαιτεί αντιβιοτική αγωγή, σε αντίθεση με τις ιογενείς λοιμώξεις που συνήθως αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Η σωστή διάγνωση αποτρέπει την άσκοπη χρήση αντιβιοτικών σε περιπτώσεις ιογενών λοιμώξεων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία του στρεπτόκοκκου, προλαμβάνοντας πιθανές επιπλοκές.

Συμπτώματα της COVID-19 και γαστρεντερικές διαταραχές

Εκτός από το κρυολόγημα, τη γρίπη και τον στρεπτόκοκκο, ο πονόλαιμος μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα της COVID-19. Προηγούμενες αναφορές είχαν εστιάσει σε πιθανά γαστρεντερικά συμπτώματα που σχετίζονται με τον ιό. Η Dr. Katelyn Jetelina, επιστημονική σύμβουλος για το CDC και επιδημιολόγος, είχε αναφέρει ότι «γαστρεντερικά προβλήματα όπως ναυτία, έμετος και διάρροια» είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως ως πιθανά συμπτώματα της COVID-19.

Αυτές οι πληροφορίες υπογραμμίζουν την ποικιλομορφία των συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανίσει ο ιός και την ανάγκη για προσοχή. Ενώ ο πονόλαιμος παραμένει ένα κοινό σύμπτωμα για πολλές αναπνευστικές λοιμώξεις, η συνύπαρξη άλλων ενδείξεων, όπως τα γαστρεντερικά προβλήματα στην περίπτωση της COVID-19, μπορεί να καθοδηγήσει περαιτέρω στην αναζήτηση ιατρικής συμβουλής και διάγνωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos