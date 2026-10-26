Κατάθεση-«βόμβα» για τον Βαγγέλη Λιόλιο φέρνει στο φως πιέσεις σε δήμους

Μια νέα κατάθεση-«βόμβα» ανοίγει εκρηκτικό μέτωπο στο πολύκροτο σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ, ρίχνοντας φως στο οικονομικό και διοικητικό παρασκήνιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος, με τη μαρτυρία του Ιωσήφ Βουράκη, πρώην προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) του Δήμου Πειραιά, να περιγράφει πιέσεις σε δημοτικές αρχές. Οι πιέσεις αυτές αφορούσαν την ανάθεση αθλητικών διοργανώσεων σε συγκεκριμένη εταιρεία, με καταγγελίες για υπέρογκες υπερκοστολογήσεις και αντίποινα σε όσους αρνήθηκαν να συναινέσουν.

Οι καταγγελίες για το «σύστημα Λιόλιου»

Στην κατάθεση-«φωτιά», περιγράφονται με συγκλονιστικές λεπτομέρειες πώς ένα «σύστημα» φέρεται να χρησιμοποιούσε το επίσημο κύρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ. Στόχος ήταν να στηθεί ένα ιδιότυπο, οικονομικό μονοπώλιο στην ανάθεση αθλητικών διοργανώσεων. Το επίκεντρο της υπόθεσης αφορά τη διαχείριση των αγώνων «3on3».

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για ωμές παρεμβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφέρονται επίσης προνομιακές μεταχειρίσεις στενών συνεργατών, συγκεκριμένα των Μάκη Γιατρά και Μήλα. Αυτές οι ενέργειες φέρεται να οδήγησαν σε υπέρογκες υπερκοστολογήσεις, οι οποίες επιβάρυναν τα ταμεία των δήμων.

Η μαρτυρία του πρώην προέδρου του ΟΠΑΝ Πειραιά

Η μαρτυρία του Ιωσήφ Βουράκη, πρώην προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) του Δήμου Πειραιά, ξετυλίγει το κουβάρι μιας σκοτεινής διαδρομής που ξεκινά από το 2021. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο δικαστικό έγγραφο, ο ίδιος ο τέως ομοσπονδιάρχης ασκούσε συστηματικές πιέσεις σε δημοτικές αρχές.

Απαιτούσε να ανατίθενται οι αθλητικές εκδηλώσεις αποκλειστικά σε συγκεκριμένη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή φέρεται να ήταν συμφερόντων των «εκλεκτών» του, Μάκη Γιατρά και Μήλα. Ο Ιωσήφ Βουράκης κατέθεσε ότι την περίοδο 2019-2023 υπήρχαν αυτά τα γεγονότα, ενώ η ενυπόγραφη και επώνυμη κατάθεσή του παραδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου.

Υπερκοστολογήσεις και τεχνικά προβλήματα

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, ο Δήμος Πειραιά είχε αποδεδειγμένα τη γνώση και τα μέσα να διοργανώσει τα ίδια τουρνουά. Το κόστος για τον δήμο άγγιζε μόλις τις 7.000 έως 8.000 ευρώ. Ωστόσο, η «γραμμή» της ΕΟΚ επέβαλλε την υπογραφή συμβάσεων με τετραπλάσιο τίμημα.

Το τίμημα αυτό ξεπερνούσε τις 35.000 ευρώ, παρουσιάζοντας μάλιστα σοβαρά τεχνικά προβλήματα στις διοργανώσεις. Η διαφορά αυτή στο κόστος αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της κατάθεσης.

Αντίποινα και πειθαρχικές ποινές

Αποκαλύπτεται επίσης ο τρόπος που το κύκλωμα φέρεται να αντιμετώπιζε όσους τολμούσαν να προβάλουν αντίσταση στις πιέσεις. Όπως προκύπτει από τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, η άρνηση του Πειραιά να υποκύψει στους εκβιασμούς και να συναινέσει στη σπατάλη δημόσιου χρήματος πυροδότησε σκληρά «αντίποινα».

Μέσα από ένα πλέγμα ελεγχόμενων διαιτητών, μεταξύ των οποίων φιγουράρουν βασικά ονόματα της τρέχουσας ποινικής έρευνας, επιστρατεύτηκαν κατασκευασμένες κατηγορίες και εξοντωτικές πειθαρχικές ποινές στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Αυτό δείχνει ότι η ΕΟΚ λειτουργούσε με όρους που παραπέμπουν σε παρασυναγωγή.

Η έκταση της διαφθοράς

Πρόκειται για μια μαρτυρία που δείχνει ότι η διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ δεν περιοριζόταν μόνο στα «στημένα» σφυρίγματα των αγώνων. Αντιθέτως, φέρεται να είχε απλώσει τα πλοκάμια της βαθιά μέσα στον κρατικό μηχανισμό και το παρασκήνιο των δημόσιων συμβάσεων.

Η κατάθεση-μαρτυρία του Ιωσήφ Βουράκη, που παραδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου, έχει ως θέμα: «Μαρτυρία σχετικά με γεγονότα της περιόδου 2021-2022 και την πειθαρχική τιμωρία μου».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis