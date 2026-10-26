Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση Pizza Fan

Οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση της φορολογικής απάτης εκατομμυρίων που αφορά την εταιρεία Pizza Fan αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες τους άνοιξαν τον κύκλο των εξηγήσεων ενώπιον του ανακριτή, με τους κατηγορούμενους να περνούν το κατώφλι της δικαιοσύνης σε δύο ομάδες.

Μεταξύ των δέκα κατηγορουμένων που δίνουν εξηγήσεις σήμερα, περιλαμβάνονται λογιστές, ένας προγραμματιστής και ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise. Η πλειονότητα αυτών αρνείται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Οι πρώτες απολογίες και οι όροι απελευθέρωσης

Οι πέντε πρώτοι κατηγορούμενοι, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και την καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Αυτοί οι πέντε κατηγορούμενοι είναι συγκεκριμένα τρεις λογιστές, ο προγραμματιστής που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος franchise, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Ιωνία. Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Κατά τη διάρκεια των απολογιών, η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνείται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για τη φερόμενη φορολογική απάτη. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise οι οποίοι φέρονται να παραδέχονται πως γνώριζαν για την απάτη.

Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν στην παράνομη δράση, καθώς εκβιάζονταν. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των εξηγήσεων που δίνονται ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η συνέχεια των απολογιών

Συνολικά, δέκα κατηγορούμενοι δίνουν εξηγήσεις σήμερα, ανάμεσά τους λογιστές, ο προγραμματιστής και ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise. Μετά τις σημερινές απολογίες, τη σκυτάλη παίρνουν αύριο δεκατρείς ακόμη κατηγορούμενοι.

Μεταξύ αυτών που θα απολογηθούν αύριο συγκαταλέγεται και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος αν και δηλώνεται ως υπάλληλος, φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος. Μαζί του θα απολογηθούν και συγκατηγορούμενοί του, στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Οι κατηγορίες και το μέγεθος της απάτης

Οι συνολικά 23 συλληφθέντες στην υπόθεση είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ρόλο που αποδίδεται στον καθένα, είτε εκτελεστικό είτε περιφερειακό, εντός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, περιλαμβάνει τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, η οποία φέρεται να επιτεύχθηκε μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος. Προστίθενται ακόμη οι κατηγορίες της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η παράνομη δράση φέρεται να εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας, με στόχο, σύμφωνα με την κατηγορία, την απόκρυψη μεγάλου μέρους του τζίρου της εταιρείας. Η ζημία που προκλήθηκε στο δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τρόπος δράσης και η θέση της εταιρείας

Η δικογραφία περιγράφει μία επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση που δρούσε με σκοπό την τέλεση κακουργηματικών πράξεων, όπως η φοροδιαφυγή. Αυτό επιτυγχανόταν μέσω της επέμβασης, με ειδικό αλγόριθμο, στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων των καταστημάτων της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η εταιρεία φέρεται να κάνει λόγο για ένα φορολογικό λάθος. Δηλώνει επίσης πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: News.gr