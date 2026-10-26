Το βαρύ κατηγορητήριο για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο»

Βαρύτατο κατηγορητήριο επιβλήθηκε πριν από λίγο στους 59 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταγγελλόμενης απάτης και της τεράστιας φοροδιαφυγής που αφορά τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο». Η δίωξη περιλαμβάνει σωρεία κακουργηματικών πράξεων, καθώς και δύο πλημμελήματα, αναδεικνύοντας το μέγεθος των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν για απολογία ενώπιον ανακριτή, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση της απάτης και της φοροδιαφυγής

Η υπόθεση αφορά μια καταγγελλόμενη απάτη και μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Μαζί του, δεκάδες άλλα πρόσωπα φέρονται να συνέδραμαν στις πράξεις αυτές, οι οποίες οδήγησαν στις συνολικά 59 συλλήψεις. Το κατηγορητήριο που αποδόθηκε στους συλληφθέντες είναι ιδιαίτερα βαρύ, περιλαμβάνοντας ένα σύνολο κακουργηματικών πράξεων.

Εκτός από τις κακουργηματικές κατηγορίες, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν και δύο πλημμελήματα, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και την έκταση των παρανομιών που διερευνώνται. Η δικογραφία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και τις δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως αυτές αναφέρονται στο βαρύτατο κατηγορητήριο.

Η μεταγωγή των συλληφθέντων στα δικαστήρια

Νωρίτερα, 42 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων στην Αθήνα. Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας για την απόδοση του κατηγορητηρίου και την έναρξη των απολογιών τους. Το πλήθος των ατόμων που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια αντανακλά τον μεγάλο αριθμό των εμπλεκομένων στην υπόθεση της καταγγελλόμενης απάτης και φοροδιαφυγής.

Η διαδικασία στα δικαστήρια, παρά το προχωρημένο της ώρας, αναμένεται να διαρκέσει για πολλή ώρα ακόμη. Ο ένας μετά τον άλλον, οι 42 συλληφθέντες θα περάσουν το κατώφλι των δικαστικών λειτουργών. Εκεί θα λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, πριν από την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ανακριτική διαδικασία και οι επίκουροι ανακριτές

Οι 59 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν για απολογία σε ανακριτή, ο οποίος θα αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συλλήψεων και της πολυπλοκότητας της δικογραφίας, κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή επιπλέον δικαστικών λειτουργών. Συγκεκριμένα, δύο επίκουροι ανακριτές θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία, ενισχύοντας το έργο του βασικού ανακριτή.

Η παρουσία των επίκουρων ανακριτών αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία, δεδομένου του μεγάλου όγκου εργασίας που προκύπτει από την υπόθεση αυτή. Η συνεργασία τους θα είναι καθοριστική για την εξέταση όλων των στοιχείων και την ομαλή διεξαγωγή των απολογιών των εμπλεκομένων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της δικαστικής έρευνας.

Οι συλλήψεις εκτός Αττικής και η συνέχεια της υπόθεσης

Ενώ οι 42 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι υπόλοιπες συλλήψεις στην ίδια υπόθεση πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιοχής της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος των εμπλεκομένων δεν βρίσκεται ακόμη στην Αθήνα για την αρχική διαδικασία. Η μεταγωγή αυτών των ατόμων αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, συμπληρώνοντας το σύνολο των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συλληφθέντες που βρίσκονται εκτός Αττικής αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτών την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2026. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας για το σύνολο των εμπλεκομένων, καθώς όλοι θα κληθούν να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των αρχικών ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Newsit