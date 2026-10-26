Ανάκληση αποστάγματος φράουλας από την αγορά λόγω αυξημένης μεθανόλης

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, ο οποίος διαπίστωσε ότι η περιεκτικότητα του εν λόγω προϊόντος σε μεθανόλη υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ως εκ τούτου, το απόσταγμα χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές για κατανάλωση από τους αρμόδιους φορείς.

Η απόφαση του γενικού χημείου του κράτους

Το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο υπάγεται στην ΑΑΔΕ, είναι ο φορέας που προχωρά στην ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας. Η ενέργεια αυτή βασίζεται σε εργαστηριακά ευρήματα που κατέδειξαν την υπέρβαση του ορίου μεθανόλης. Η μεθανόλη σε υψηλές συγκεντρώσεις καθιστά το προϊόν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Ο χαρακτηρισμός «μη κανονικό και μη ασφαλές» αποδίδεται σε προϊόντα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι δεσμευτική και οδηγεί στην άμεση απόσυρση των ποσοτήτων από την αγορά.

Οι έλεγχοι που οδήγησαν στην ανάκληση

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που οδήγησαν στην ανάκληση πραγματοποιήθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή η υπηρεσία εξέτασε ένα δείγμα του αλκοολούχου ποτού στο πλαίσιο προγραμματισμένων ελέγχων που διενεργούνται τακτικά για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Το δείγμα του αποστάγματος φράουλας είχε ληφθεί από τη ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας, η οποία αποτελεί μέρος της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν ξεκάθαρα, δείχνοντας ότι η συγκέντρωση της μεθανόλης υπερέβαινε το προβλεπόμενο όριο για την κατηγορία των αποσταγμάτων φράουλας.

Αυτή η υπέρβαση ήταν ο λόγος για τον οποίο το δείγμα χαρακτηρίστηκε ως μη κανονικό και μη ασφαλές, ενεργοποιώντας τις διαδικασίες ανάκλησης. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και η προστασία των καταναλωτών.

Η διαδικασία απόσυρσης από την αγορά

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση του συγκεκριμένου προϊόντος έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απόσυρση των ποσοτήτων από την ελληνική αγορά. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔΓΧΚ) της ΑΑΔΕ.

Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει ότι όλες οι ποσότητες της συγκεκριμένης παρτίδας, για την οποία δεν δίνονται περαιτέρω στοιχεία στις πηγές, θα απομακρυνθούν αποτελεσματικά από τα ράφια των καταστημάτων και από την κυκλοφορία. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών παραμένουν σε εξέλιξη, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ανάκλησης και την αποτροπή περαιτέρω διάθεσης του μη ασφαλούς προϊόντος.

Προειδοποίηση προς τους καταναλωτές

Η ΑΑΔΕ έχει απευθύνει σαφή και κατηγορηματική προειδοποίηση προς όλους τους καταναλωτές. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο απόσταγμα φράουλας καλούνται να μην το καταναλώσουν. Η προειδοποίηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου του χαρακτηρισμού του προϊόντος ως μη ασφαλούς λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας σε μεθανόλη.

Η μη κατανάλωση του προϊόντος αποτελεί το βασικό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι καταναλωτές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki