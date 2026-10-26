Φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 59χρονος

Μία πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε ένα φανοποιείο που βρίσκεται στη Νέα Πέραμο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Από τον χώρο της επιχείρησης, επί της οδού Μικράς Ασίας, ανασύρθηκε ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας παραλήφθηκε στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο

Το περιστατικό της πυρκαγιάς σημειώθηκε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας, σε ένα φανοποιείο που λειτουργεί στη Νέα Πέραμο. Η επιχείρηση βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της περιοχής, επί της οδού Μικράς Ασίας. Η είδηση για την εκδήλωση της φωτιάς κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για άτομα εντός του χώρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά έσβησε άμεσα, χάρη στην ταχύτατη και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η άμεση αντίδραση συνέβαλε στον περιορισμό της εστίας και στην αποτροπή περαιτέρω κινδύνων για την περιοχή και τις γύρω ιδιοκτησίες. Το γεγονός ότι η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του συμβάντος.

Ανάσυρση 59χρονου χωρίς τις αισθήσεις του

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένας 59χρονος άνδρας εντοπίστηκε εντός του φανοποιείου και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η ανάσυρση του άνδρα πραγματοποιήθηκε πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές. Αυτό υποδηλώνει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση βοήθεια.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, ο 59χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική εκτίμηση και περίθαλψη. Η άμεση μεταφορά του ήταν απαραίτητη λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Η άμεση και συντονισμένη δράση τους ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς και την άμεση κατάσβεσή της, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, φτάνοντας στο σημείο της οδού Μικράς Ασίας, προχώρησαν αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση της εστίας. Η ταχύτητα στην επέμβαση είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να σβήσει άμεσα, χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές στο φανοποιείο ή σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, περιορίζοντας τις επιπτώσεις του συμβάντος.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ξεκίνησε η διαδικασία για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη έρευνα έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Το κλιμάκιο θα διενεργήσει λεπτομερή εξέταση του χώρου και των συνθηκών.

Η εργασία του ανακριτικού κλιμακίου είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξακρίβωση όλων των παραμέτρων του συμβάντος. Οι αρμόδιες αρχές θα συλλέξουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση της φωτιάς και τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εκδήλωσή της, διασφαλίζοντας την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos