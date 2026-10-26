Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση Pizza Fan

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που φέρεται να συνδέεται με καταστήματα της αλυσίδας Pizza Fan. Μέχρι στιγμής, πέντε κατηγορούμενοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise, έχουν απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους το βράδυ της Δευτέρας, και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρέωση εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Οι πρώτες απολογίες και η απόφαση

Η διαδικασία των απολογιών για τους πέντε πρώτους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής που αφορά την Pizza Fan ολοκληρώθηκε μετά τις 22.00 το βράδυ της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου του 2026. Οι κατηγορούμενοι αυτοί, τρεις εκ των οποίων είναι λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος franchise, συγκεκριμένα στη Νέα Ιωνία, παρουσιάστηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την απελευθέρωσή τους με περιοριστικούς όρους. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την υποχρέωση εμφάνισης σε συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και την καταβολή χρηματικής εγγύησης, η οποία έχει οριστεί στο ποσό των 5.000 ευρώ για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους.

Η συνέχεια της ανακριτικής διαδικασίας

Η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό τις επόμενες ημέρες. Μετά τις πρώτες πέντε απολογίες, η διαδικασία θα προχωρήσει με την εξέταση επιπλέον κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν ακόμη πέντε κατηγορούμενοι, των οποίων οι απολογίες αναμένονται άμεσα. Επιπλέον, για την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου του 2026, έχουν οριστεί οι απολογίες των υπόλοιπων δεκατριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει την πολυπλοκότητα και το εύρος της υπόθεσης, καθώς ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων είναι σημαντικός.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ενώπιον του ανακριτή

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου του 2026. Ο κ. Αντάρας καλείται να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με την επιχείρησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες φοροδιαφυγής που του έχουν προσάψει. Παράλληλα, φέρεται να δηλώσει την πρόθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, εκφράζοντας την προθυμία του να προχωρήσει στην υποβολή των προβλεπόμενων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων. Στόχος του είναι να διασφαλίσει την καταβολή των φόρων που ενδεχομένως αναλογούν τόσο στον ίδιο προσωπικά όσο και στην επιχείρηση που εκπροσωπεί, εφόσον προκύψουν τέτοιες υποχρεώσεις.

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής και απάτης

Η υπόθεση αφορά ένα ευρύ κύκλωμα απάτης και φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε συστηματικά και να συνδέεται με καταστήματα της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι σοβαρές και αφορούν οικονομικά αδικήματα που έχουν ως στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων προς το δημόσιο.

Η ανακριτική διαδικασία επιδιώκει να διαλευκάνει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, καθώς και το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής. Η παρουσία λογιστών, προγραμματιστών και ιδιοκτητών καταστημάτων franchise μεταξύ των κατηγορουμένων υποδεικνύει μια οργανωμένη δομή πίσω από τις φερόμενες παράνομες ενέργειες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit