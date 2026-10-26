Ο δικηγόρος του Ηλία Κορομηλά χαρακτηρίζει «άδικη» την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή

Ο δικηγόρος του Ηλία Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας, προέβη σε δηλώσεις μετά την κοινή γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή που οδήγησε στην προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή. Ο κ. Λύτρας χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «άδικη προσωρινή κράτηση», τονίζοντας ότι δεν έχει ξανασυναντήσει παρόμοια περίπτωση όπου δύο μαρτυρικές καταθέσεις οδηγούν σε τέτοιο αποτέλεσμα. Η δικογραφία, σύμφωνα με τον ίδιο, στερείται ουσιαστικών στοιχείων, ενώ για μόλις δύο καταθέσεις έχουν επιβληθεί τέσσερις προσωρινές κρατήσεις.

Η θέση του δικηγόρου για την προσωρινή κράτηση

Ο Απόστολος Λύτρας δήλωσε πως η προσωρινή κράτηση του Ηλία Κορομηλά είναι πραγματικά άδικη. Εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή ο ανακριτής δεν πείστηκε για την προέλευση των χρημάτων που βρέθηκαν. Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η δικογραφία είναι «χωρίς στοιχεία», ενώ για δύο μόλις μαρτυρικές καταθέσεις έχουν οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση τέσσερα άτομα.

Ο κ. Λύτρας εξέφρασε την απορία του για την εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας ότι δεν έχει ξανασυναντήσει παρόμοια περίπτωση. Επανέλαβε πως η προσωρινή κράτηση αποτελεί έσχατο μέτρο και πως ο νόμος είναι σαφής σχετικά με τις προϋποθέσεις της, οι οποίες αφορούν την υποψία φυγής ή την υποψία εκτέλεσης άλλου αδικήματος. Κατά τη δική του άποψη, αυτές οι προϋποθέσεις δεν συντρέχουν στην περίπτωση του πρώην διαιτητή.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης και η προέλευση των χρημάτων

Η βασική αιτιολογία της προσωρινής κράτησης, όπως αναφέρθηκε από τον δικηγόρο, ήταν ότι ο ανακριτής δεν πείστηκε για την προέλευση των 102.000 ευρώ που βρέθηκαν. Ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι ο Ηλίας Κορομηλά δικαιολόγησε τα χρήματα αυτά. Συγκεκριμένα, όπως κατατέθηκε, τα χρήματα προέρχονται από την EuroLeague, δηλαδή από την ομοσπονδία στην οποία ανήκε ο διαιτητής. Πρόκειται για έσοδα που αφορούν ουσιαστικά τις αμοιβές του διαιτητή όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Λύτρας τόνισε πως ο Ηλίας Κορομηλά είναι ένας διεθνής διαιτητής, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ισπανία και στο NBA, λαμβάνοντας κανονικά χρήματα από την παροχή υπηρεσιών του στη EuroLeague. Αυτό το ιστορικό, σύμφωνα με τον δικηγόρο, θα έπρεπε να τεκμηριώνει την προέλευση των χρημάτων.

Αμφισβήτηση της νομιμότητας και των προϋποθέσεων

Ο δικηγόρος του Ηλία Κορομηλά αμφισβήτησε την εφαρμογή του νόμου για την προσωρινή κράτηση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Επεσήμανε ότι ο νόμος προβλέπει προσωρινή κράτηση όταν υπάρχει υποψία φυγής ή υποψία εκτέλεσης άλλου αδικήματος, στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υφίστανται. Ο κ. Κορομηλά είναι γνωστής διαμονής και, όπως ανέφερε ο δικηγόρος, δεν πρόκειται να έχει πλέον κάποια συμμετοχή στο μπάσκετ, γεγονός που αναιρεί την υποψία φυγής.

Ο Απόστολος Λύτρας εξέφρασε την άποψη ότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί το έσχατο μέτρο και δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται με τέτοια ευκολία. Δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη του, τέτοιες αποφάσεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα «παιχνιδιών» παραγόντων, είτε οικονομικών είτε πολιτικών, χωρίς να προσδιορίσει περαιτέρω. Υποστήριξε ότι, αν δεν υπήρχε η παρούσα δημοσιότητα, δικογραφίες με αυτά τα δεδομένα δεν θα έφταναν καν στην ανάκριση, καθώς δεν έχει προηγηθεί προανάκριση και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία εκτός από δύο καταθέσεις δύο ανθρώπων.

Νομικές κινήσεις και οι επιπτώσεις της κράτησης

Σε απάντηση της απόφασης, ο Απόστολος Λύτρας ανακοίνωσε ότι θα προβούν σε «100% προσφυγή κατά του εντάλματος της κράτησης». Τόνισε ωστόσο ότι η ζημιά που υφίσταται ένας άνθρωπος από την προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη, ειδικά όταν αυτή γίνεται «χωρίς να υπάρχουν στοιχεία».

Ο δικηγόρος επανέλαβε την κριτική του για την ευκολία με την οποία επιβάλλονται προσωρινές κρατήσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν γίνει προανακριτικές ενέργειες ή δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Η δήλωσή του υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι η υπόθεση αυτή στερείται των απαραίτητων προϋποθέσεων για μια τόσο σοβαρή εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta