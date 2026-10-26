Προφυλακιστέος ο Ηλίας Κορομηλάς για τους χειραγωγημένους αγώνες, αντιδρά ο συνήγορός του

Προφυλακιστέος κρίθηκε τη Δευτέρα (26/10) ο πρώην διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για τη μεγάλη υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Την προσωρινή του κράτηση αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισής του προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά τη διαδικασία, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση.

Η απόφαση για προσωρινή κράτηση

Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προφυλακιστέος τη Δευτέρα (26/10) για το σκάνδαλο των χειραγωγημένων αγώνων, ακολουθώντας την ίδια ποινική μεταχείριση που επιβλήθηκε και στους Βαγγέλη Λιόλιο, Γιώργο Μαυραγάνη και Πέτρο Παπαπέτρου. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η υπόθεση αφορά τους χειραγωγημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, για την οποία έχουν ήδη υπάρξει και άλλες προσωρινές κρατήσεις. Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί τέσσερις προσωρινές κρατήσεις στο πλαίσιο αυτής της δικογραφίας.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κορομηλά προέβη σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου. Εξέφρασε την έκπληξή του για την προσωρινή κράτηση, αναφέροντας πως δεν έχει ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο να συμβαίνει με βάση μόνο δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

Ο δικηγόρος χαρακτήρισε τη δικογραφία ως «χωρίς στοιχεία, μόνο με δύο καταθέσεις». Τόνισε πως ο άνθρωπος αυτός δεν υπήρχε περίπτωση να διέφευγε στο εξωτερικό, καθώς είναι γνωστής διαμονής και δεν έχει πλέον καμία συμμετοχή στο μπάσκετ.

Το ζήτημα των χρημάτων και η προέλευσή τους

Ένα από τα βασικά σημεία της υπόθεσης αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του Ηλία Κορομηλά, ύψους 102.000 ευρώ. Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι ο εντολέας του δικαιολόγησε τα χρήματα αυτά, εξηγώντας πως πρόκειται για ποσά που έχει λάβει από την EuroLeague, δηλαδή από την Ομοσπονδία Μπάσκετ.

Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην διαιτητή, τα χρήματα αφορούν την παροχή υπηρεσιών που προσέφερε ως διαιτητής για πολλά χρόνια. Ο Ηλίας Κορομηλάς είναι διεθνής διαιτητής, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ισπανία και στο NBA, λαμβάνοντας κανονικότητα από την παροχή υπηρεσιών στη EuroLeague. Ωστόσο, ο ανακριτής δεν πείστηκε από την προέλευση αυτών των χρημάτων, με το σκεπτικό της απόφασης να αναφέρει ότι ο Κορομηλάς δεν δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Επικείμενες νομικές ενέργειες και οι συνέπειες

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι θα ασκήσει «100% προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης». Επίσης, ανέφερε ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον των δύο ανθρώπων που προέβησαν στις μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την προσωρινή κράτηση.

Ο δικηγόρος εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες της προσωρινής κράτησης, τονίζοντας ότι «η ζημιά που παθαίνει ένας άνθρωπος από την προσωρινή κράτηση είναι μη αναστρέψιμη». Αμφισβήτησε επίσης την ευκολία με την οποία επιβάλλεται η προσωρινή κράτηση, αναρωτώμενος αν μεσολαβούν οικονομικοί ή πολιτικοί παράγοντες. Κατέληξε λέγοντας πως, αν δεν υπήρχε η δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα, με αυτά τα δεδομένα η υπόθεση δεν θα πήγαινε καν στην ανάκριση, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία χωρίς προανάκριση, χωρίς άλλα στοιχεία και χωρίς απολύτως τίποτα.

Με πληροφορίες από: Athletiko