Ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους 59 συλληφθέντες για το «Χωριάτικο»

Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι 59 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης και τεράστιας φοροδιαφυγής, με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο». Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για σωρεία κακουργηματικών πράξεων, συγκεκριμένα εννέα, καθώς και για δύο πλημμελήματα. Οι κατηγορίες αποδίδονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον φερόμενο ρόλο του καθενός στην υπόθεση.

Οι βαριές κατηγορίες για κακουργήματα

Οι ποινικές διώξεις αφορούν εννέα κακουργήματα, τα οποία σχετίζονται με τη συγκρότηση και τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και με σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα που συνιστούν σοβαρές παραβάσεις του ποινικού κώδικα.

Επιπλέον, οι συλληφθέντες διώκονται για απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με το ποσό της απάτης να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Στις κακουργηματικές πράξεις συγκαταλέγονται επίσης η φοροδιαφυγή, η μη απόδοση ΦΠΑ, η μη απόδοση φόρου εισοδήματος, η μη απόδοση ειδικού φόρου ακινήτων, καθώς και η μη απόδοση παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.

Το κατηγορητήριο συμπληρώνεται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ευρέως γνωστή ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και με την πλαστογραφία. Οι κατηγορίες αυτές συνθέτουν ένα βαρύτατο πλαίσιο ποινικών ευθυνών για τους εμπλεκόμενους.

Τα πλημμελήματα που αντιμετωπίζουν

Πέρα από τις κακουργηματικές πράξεις, οι 59 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν και δύο πλημμελήματα. Αυτά αφορούν τη μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, ένα αδίκημα που σχετίζεται άμεσα με τις εργασιακές σχέσεις και τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η δεύτερη πλημμεληματική δίωξη αφορά την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Οι κατηγορίες αυτές υπογραμμίζουν την έκταση των παρανομιών που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του κυκλώματος με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο».

Η δικαστική διαδικασία

Λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων και της έκτασης της δικογραφίας, η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή. Για τη διευκόλυνση της ανακριτικής διαδικασίας και την ταχύτερη εξέταση των στοιχείων, ορίστηκαν και δύο επίκουροι ανακριτές, οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο του βασικού ανακριτή.

Οι συλληφθέντες έχουν ήδη παραπεμφθεί για απολογία στον ανακριτή, όπου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να είναι χρονοβόρα, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα του βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Η δέσμευση αυτή πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία που φέρονται να προέρχονται από τις εγκληματικές δραστηριότητες. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου και στην αποτροπή περαιτέρω διασποράς των παράνομων εσόδων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis